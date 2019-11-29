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Села будут вымирать: Гончарук рассказал о внезапном "сюрпризе" дл украинских учителей
После того, как президент Украины на днях публично поручил Кабмину погасить задолженность по заработным платам учителям и врачам, премьер-министр Алексей Гончарук выступил с очередным новшеством, в данном случае для системы образования.
По идее Гончарука, нужно изменить систему начисления зарплат учителям. Она должна напрямую зависеть от количества учащихся в классе.
Премьер предложил принцип — «деньги ходят за школьником».
Как сообщает портал «Освіта», это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей.
В сети неоднозначно отреагировали на заявление премьера. В частности блогер Владислав Болсуновский объяснил чиновникам от чего зависит учительская зарплата, как количество детей может на нее повлиять и что будет с селами, где население постоянно уменьшается.
Болсуновского поддержали и другие пользователи соцсети.
Напомним, на поручение Зеленского Гончарук отреагировал оперативно, заявив, что сейчас минобразования активно работает по трем направлениям с целью недопущения задолженности педагогам.
А перед этим учителя неоднократно заявляли о долгах по зарплате. В частности, педагоги на Житомирщине перекрывали международную трассу из-за того, что в течение трех месяцев не получали заработанное.
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