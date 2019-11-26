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Общество и люди

Учителям с сентября не платят зарплаты: Зеленский выступил с экстренным сообщением

9:25 26 ноября 2019 169
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский перед вылетом в страны Балтии записал очередное видеообращение и поручил Кабмину погасить задолженность по заработным платам учителям и врачам.

По словам президента, он получил много личных сообщений о том, что с сентября в некоторых областях Украины бюджетники — врачи и учителя — не получают заработную плату.

«Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это самый важный приоритетный вопрос. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и очень быстро решило положительно этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали», — сказал Зеленский.

Напомним, из-за долгов по зарплатам учителя даже перекрывали международную трассу.

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