Украина

Туман и дождь: водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах

В пятницу, 29 ноября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Утром местами туман, видимость 200−500 м.

В ГС ЧС предупредили о желтом уровне опасности.

«По данным Укргидрометцентра, 29 ноября днем в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Водителям во время управления автомобилем в тумане специалисты советуют:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в пятницу, 28 ноября, из-за сильного тумана в аэропорту «Харьков» отменили часть авиарейсов.

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