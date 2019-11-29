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Украина

Туман и дождь: водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах

9:06 29 ноября 2019 28
туман
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 29 ноября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Утром местами туман, видимость 200−500 м.

В ГС ЧС предупредили о желтом уровне опасности.

«По данным Укргидрометцентра, 29 ноября днем в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Водителям во время управления автомобилем в тумане специалисты советуют:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в пятницу, 28 ноября, из-за сильного тумана в аэропорту «Харьков» отменили часть авиарейсов.

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