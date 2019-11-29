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Туман и дождь: водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах
В пятницу, 29 ноября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Утром местами туман, видимость 200−500 м.
В ГС ЧС предупредили о желтом уровне опасности.
«По данным Укргидрометцентра, 29 ноября днем в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Водителям во время управления автомобилем в тумане специалисты советуют:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
Напомним, в пятницу, 28 ноября, из-за сильного тумана в аэропорту «Харьков» отменили часть авиарейсов.
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