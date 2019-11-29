Украина

Дождливо и ветренно: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Потепление, которое пришло в Украину после нескольких морозных дней, и принесло дожди, туманы и сильный ветер, продолжится и в ближайшие выходные. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 29 ноября, дожди с ветром накроют всю Украину. Днем в Сумской области — 2 градуса тепла, во Львовской воздух прогреется до 11 градусов с плюсом.

В Киеве без существенных осадков. В ночные и утренние часы будет наблюдаться туман и морось. Ветер южный, умеренный. Температура ночью 1−3 градуса мороза, днем 1−3 градуса тепла.

В субботу, 30 ноября, на западе и севере страны местами возможен мокрый снег, на остальной территории, кроме юга, пройдут дожди. Днем на севере и местами в центре столбики термометров покажут плюс 4 градуса, а в Одесской области потеплеет до 12 градусов.

В воскресенье, 1 декабря, почти по всей Украине будет сухо. Лишь в Харьковской области возможен мокрый снег. Днем порывы ветра до 10 метров в секунду. В Сумской и Харьковской областях температура воздуха опустится в дневное время до 1 градуса мороза, а на юге достигнет плюс 6 градусов.





Как писали «ФАКТЫ», синоптики отмечают, что полноценные зимы в Украине становятся все короче и короче. На новогодние праздники и Рождество украинцам также не обещают снег.

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