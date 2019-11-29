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Доллар подорожал: сколько будет стоить валюта в выходные
Национальный банк Украины на 29 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,03 гривни за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На 29 ноября официальные курсы гривни к основным иностранным валютам установлены на таком уровне: 2403,5575 гривен за 100 долларов США, 2645,115 гривен за 100 евро. Такие же курсы будут действовать и в выходные — 30 ноября и 1 декабря.
В банках и на черном рынке валюта продается- покупается по такому курсу:
О том, что будет с долларом через неделю, в прогнозах экспертах на сайте «ФАКТОВ».
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