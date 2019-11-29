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Шоу-бизнес

Звезду «Солдатов» жестоко избили в собственной квартире

9:44 29 ноября 2019 540
Вячеслав Гришечкин
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин подвегся жестокому нападению. Артиста избили в его собственной квартире в Москве. После нападения Вячеслав выбежал на лестничную клетку и попросил помощи у соседей, те вызвали скорую и полицию.

После оказания медицинской помощи 57-летний Гришечкин отказался от госпитализации. Полиции он сообщил имя нападавшего. Оказалось, что актер поплатился за свою же доброту — его избил хороший знакомый — 24-летний Джимшит Б., которому Вячеслав помог с регистрацией в Москве. Его разыскивает полиция. Что стало причиной агрессии молодого человека, не сообщается.

Позже, Гришечкин заявил, что никакого избиения не было — скорую он попросил вызвать потому, что плохо себя почувствовал. Якобы он сильно перенервничал после ссоры со знакомым.

Напомним, Гришечкин получил популярность после яркой роли в сериале «Солдаты». Также он играл в фильмах «Маргоша», «Ундина» и других.

Два года назад от онкологии умерла жена актера Анна. Он тяжело переживает утрату.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Польше избили украинского актера Юрия Марка.

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