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Звезду «Солдатов» жестоко избили в собственной квартире
Известный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин подвегся жестокому нападению. Артиста избили в его собственной квартире в Москве. После нападения Вячеслав выбежал на лестничную клетку и попросил помощи у соседей, те вызвали скорую и полицию.
После оказания медицинской помощи 57-летний Гришечкин отказался от госпитализации. Полиции он сообщил имя нападавшего. Оказалось, что актер поплатился за свою же доброту — его избил хороший знакомый — 24-летний Джимшит Б., которому Вячеслав помог с регистрацией в Москве. Его разыскивает полиция. Что стало причиной агрессии молодого человека, не сообщается.
Позже, Гришечкин заявил, что никакого избиения не было — скорую он попросил вызвать потому, что плохо себя почувствовал. Якобы он сильно перенервничал после ссоры со знакомым.
Напомним, Гришечкин получил популярность после яркой роли в сериале «Солдаты». Также он играл в фильмах «Маргоша», «Ундина» и других.
Два года назад от онкологии умерла жена актера Анна. Он тяжело переживает утрату.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Польше избили украинского актера Юрия Марка.
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