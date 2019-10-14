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Попытался обмануть, а потом набросился с кулаками: в Польше работодатель зверски избил украинца (фото)
После недавнего избиения в польском городке Жоры украинского студента, на которого напали из-за его национальности, в соседнем государстве пострадал еще один украинец — актер Юрий Марк.
Наш соотечественник несколько лет назад уехал в Польшу. Одно из последних мест его работы — пиццерия, из которой он уволился три недели назад. А когда пришел к директору локации за расчетом, вместо денег получил перелом носа и следы удушения на шее.
«Руководитель локации в день увольнения по соглашению сторон еще три недели назад не произвел расчет и сказал прийти 10 октября в 22:00 за деньгами. Поскольку я иностранец, он пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удастся, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но сам не сдержался и ударил меня в лицо», — пишет Юрий Марк на своей страничке в социальных сетях.
По его словам, прибывшие на место ЧП полицейские «вовсе не хотели видеть» его лицо в крови и не стали смотреть записи видеокамер. «Уверен, что если бы я себя защищал и был быхоть один синяк на руководителе пиццерии, я бы уже сегодня был депортирован. Не понимаю, как такое могло произойти в европейской Польше», — пишет актер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», польский Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения обнаружил вопиющие нарушения в работе одного из ресторанов в городе Гдыня, где разместили объявление о том, что просит обращаться «ноль украинцев или других подобных». В то же время адвокат владельца заведения заявлял, что в инциденте виновен только один человек, и это было его «необдуманным решением», тогда как другие сотрудники заведения его позицию не разделяют.
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