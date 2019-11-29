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Украина

В Крыму задержали гражданку России за "шпионаж" в пользу Украины

10:44 29 ноября 2019 104
ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Россией Крыму спецслужбы задержали женщину, которую заподозрили в шпионаже в пользу Украины. Ранее на админгранице с Крымом оккупанты задержали жителя Закарпатья и отправили его под арест.

Оккупационный суд Севастополя отправил ее под арест. Сообщается, что жительница Севастополя — гражданка России. Возбуждено дело по статье о государственной измене. По этому поводу в ФСБ заявили, что женщина якобы была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины «целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские спецслужбы задержали в Крыму проукраинского активиста из Сак Олега Приходько.

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