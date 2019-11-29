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Футболисты протроллили принца Уильяма, шутливо вручив подарки для его детей (фото, видео)
Британский принц Уильям, который является президентом национальной Футбольной ассоциации, посетил клуб «Вест Бромвич Альбион» и пообщался со спортсменами и руководством команды. Сам Уильям давно является страстным болельщиком бирмингемского клуба «Астон Вилла». Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, шестилетний принц Джордж, разделяет увлечение отца. В октябре семейство герцога Кембриджского было замечено на матче между «Астон Вилла» и «Норвич Сити». Шестилетний Джордж шумно болел за любимый клуб, радуясь его успехам. Четырехлетняя принцесса Шарлотта вела себя гораздо спокойнее. А полуторагодовалого принца Луи вообще оставили дома с няней.
Как сообщает издание Hello!, учитывая это, принцу вручили подарки для его детей — две именные командные футболки для Шарлотты и Луи. «Не думаю, что у нас есть шансы с вашим старшим», — шутливо сказал топ-менеджер соперничающего с «Астон Вилла» клуба, намекая, что Шарлотту и Луи еще возможно заманить в ряды болельщиков «Вест Бромвич Альбион».
Впрочем, совсем уже без подарка Джорджа не оставили. Ему передали футбольный мяч.
Here's a proper shirt, @KensingtonRoyal pic.twitter.com/g6PUTEQVyb— West Bromwich Albion (@WBA) November 28, 2019
Несколькими днями ранее на встрече с лауреатами ежегодной премии принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце Уильям рассказал, что Джордж и Шарлотта часто соперничают друг с другом. Так, во время игры в футбол Джордж иногда заявляет: «Шарлотта, я лучше тебя». Тогда вмешивается отец и говорит: «Джордж, Шарлотта может быть так же хороша в этом, как и ты».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл собирается рожать своего второго ребенка в Лос-Анджелесе.
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