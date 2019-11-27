Меган Маркл будет рожать второго ребенка в Лос-Анджелесе

Мир

Меган Маркл, которую ее дядя-дипломат считает разбалованной примадонной из низшего класса, собирается снова пойти наперекор королевским традициям. Своего второго ребенка она хочет рождать не в Великобритании, а у себя на родине — в США. Об этом сообщает источник журнала OK!

«Меган уже сказала своим друзьям, что, когда дело дойдет до вторых родов, она хочет, чтобы это произошло в Лос-Анджелесе — городе, где она родилась и выросла. Она сказала, что, когда была беременной в Британии, без ее семьи и друзей, она чувствовала себя невероятно одиноко и некомфортно. Поэтому она стремится это изменить…», — рассказывает инсайдер. По его словам, Меган намерена пойти против принятых в семействе Елизаветы II правил, чтобы быть счастливой, хотя кое-кому это может не понравиться.

Арчи, первенцу 38-летней Меган и 36-летнего принца, уже исполнилось полгода. Он подрастает и уже переходит на твердую пищу. Он ест свежеприготовленные блюда из органических продуктов.

О будущем прибавлении семейства герцог и герцогиня Сассекские, как полагают, официально объявят не позже февраля будущего года. Букмекеры принимают ставки. Причем многие фанаты королевской семьи уверены, что объявление о беременности Меган может совпасть по времени со свадьбой кузины Гарри — принцессы Беатрис. Или хотя бы с сообщением о дате готовящегося празднества. Венчание внучки королевы Беатрис с бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци намечено на будущий год.

Между Сассексами и принцессами Йоркским идет своеобразное соревнование. О своей первой беременности Меган рассказала членам королевской семьи на свадьбе младшей сестры Беатрис — принцессы Евгении, что совсем не понравилось невесте, которая хотела быть в центре внимания. Беатрис объявила о своей помолвке с Эдоардо, когда Меган и Гарри были в своем африканском турне, и таким образом отвлекла внимание публики от Сассексов. Многие сочли это маленькой местью за сестру. Следующее слово — за Меган.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл 20 лет спустя.

Читайте также: В кругу единомышленников: Елизавета II в бирюзовом наряде посетила Королевское общество филателистов.

Читайте также: Странная семейка: подруга Меган Маркл рассказала «всю правду» об отношениях между родственниками королевы.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter