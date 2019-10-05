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Королевские болельщики: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми были замечены на футбольном матче (фото)
На футбольном матче между английскими командами «Астон Вилла» и «Норвич Сити» на трибунах среди болельщиков была замечена семья принца Уильяма. Уильям, его жена Кейт, старший сын принц Джордж и дочь принцесса Шарлотта болели за свой любимый клуб «Астон Вилла», который победил со счетом 5−1. Годовалый принц Луи, как пишет Daily Mail, остался дома с няней.
Шестилетний Джордж, который обожает футбол, искренне и шумно радовался успехам игроков. Четырехлетняя Шарлотта вела себя спокойнее, хотя она тоже часто играет в футбол со старшим братом. Мальчик был в футболке с символикой «Астон Вилла».
Кстати, в прошлом году, незадолго до рождения Луи, во время игры своей любимой бирмингемской футбольной команды принц Уильям, посетивший раздевалку футболистов, сказал, что хотел бы назвать своего ребенка в честь полузащитника этого клуба — Джека Грилиша. Он стал настоящей звездой матча между клубами «Астон Вилла» и «Кардифф», обеспечив победу своей команде. Таким образом Его Высочество проговорился, что их с Кейт третьим ребенком будет мальчик.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», стало известно, что младший брат Кейт Миддлтон Джеймс обручился со своей подругой-француженкой.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!