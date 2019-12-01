Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках кулинарного рождественского телешоу (фото)

Стиль жизни

Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в съемках рождественского кулинарного шоу под названием A Berry Royal Christmas («Королевское рождество с Берри») на телеканале Би-би-си. Одевшись в фартуки, герцог и герцогиня Кембриджские помогали ведущей, известному шеф-повару Мэри Берри, готовить праздничные блюда. В программе также будет освещаться ранняя вечеринка, которую принц и его жена устроили для волонтеров и сотрудников благотворительных организаций, которые будут трудиться в праздничные дни. Именно для них Мэри, Кейт и Уильям и организовали банкет.

Телешоу выйдет в эфир 16 декабря. Пока что Кембриджи опубликовали у себя в Instagram несколько фото, сделанных во время съемок.

Ранее 84-летняя Берри сопровождала Кейт Миддлтон на нескольких мероприятиях. Так, например, они вместе украшали капкейки на открытии нового сада для детей «Назад к природе» в графстве Суррей.

Мэри, автор множество поваренных книг и телезвезды, была судьей популярного британского шоу The Great British Bake Off, в котором участники соревнуются за звание лучшего пекаря.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что футболисты протроллили принца Уильяма, шутливо вручив подарки для его детей — принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты.

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