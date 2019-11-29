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Общество и люди

"Мокрый сервис": в киевской маршрутке пассажиры вынуждены ездить с зонтами

11:33 29 ноября 2019 186
Пассажир с зонтом
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили фото, сделанное в одной из киевских маршруток, в которой пассажир ехал с раскрытым зонтом — видимо, крыша прохудилась настолько, что перестала быть помехой дождю, который в пятницу, 29 ноября, идет в столице.

Фото на своей страничке в Fasebook выложил «Киев Оперативный». «В некоторых маршрутках все настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытым зонтиком», — говорится в комментарии к фото.

В комментариях под этим постом интернет-пользователи грустно шутили о «спа-процедурах» в общественном транспорте столицы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выкладывали видео из Днепра, где на пассажиров маршрутки с потолка лилась вода. Правда, дождь был летним.

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