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"Мокрый сервис": в киевской маршрутке пассажиры вынуждены ездить с зонтами
В сеть выложили фото, сделанное в одной из киевских маршруток, в которой пассажир ехал с раскрытым зонтом — видимо, крыша прохудилась настолько, что перестала быть помехой дождю, который в пятницу, 29 ноября, идет в столице.
Фото на своей страничке в Fasebook выложил «Киев Оперативный». «В некоторых маршрутках все настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытым зонтиком», — говорится в комментарии к фото.
В комментариях под этим постом интернет-пользователи грустно шутили о «спа-процедурах» в общественном транспорте столицы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выкладывали видео из Днепра, где на пассажиров маршрутки с потолка лилась вода. Правда, дождь был летним.
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