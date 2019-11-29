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Победителем Национального собачьего шоу в США стал бульдог по кличке Тор (фото, видео)

11:46 29 ноября 2019 252
Бульдог Тор
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ко Дню Благодарения в США вот уже 18-й год подряд традиционно провели Национальное дог-шоу. На этот раз, как сообщает NBC News, победителем престижного соревнования стал двухлетний бульдог по кличке Тор. Он был признан лучшим из более, чем 2000 собак 200 разных пород, претендовавших на этот титул.

При объявлении чемпиона счастливый хозяин Тора Эдуардо Пэрис опустился прямо на пол и обнял своего любимца.

Шоу посмотрели по телевизору более 20 миллионов американцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британец три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее.

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