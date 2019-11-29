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Шоу-бизнес

«Совсем сдурела»: главная сваха России ошарашила сеть голым фото

13:11 29 ноября 2019 1162
Роза Сябитова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Главная сваха России Роза Сябитова, которая недавно предрекла Ксении Собчак одинокую и печальную старость, разделась для фото и разозлила своих соотечественников.

Голое фото ведущая шоу «Давай поженимся!» опубликовала в соцсети Instagram.

Сябитова

Она заявила, что принадлежит к поколению «крутых бабок». «Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, „Возраст — это свобода!“. Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты — свободна», — отметила Сябитова.

Но ее читатели не оценили «крутости» Розы. «Даааааа…Чем старше, тем чуднее», «Мама родная, мир с орбиты сдвинулся», «Совсем из ума выжила», «Совсем сдурела Роза на старости лет», «Роза сошла с ума», «Роза, это очень плохо. Ты же мусульманка», — пишут они.

Сябитова

Роза

Напомним, ранее экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова показала голое фото.

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