В Украине вылечили незаживающие язвы на ногах столетнего пациента с помощью углеродных повязок

Здоровье и медицина

Уникальная разработка украинских ученых помогает при глубоких ранах, нагноениях, пролежнях, ожогах и других кожных проблемах

Фотографии ран пациента, которые врачи демонстрируют во время нашего разговора, впечатляют. Ведь на снимках видно, какой ситуация была до лечения и какой стала после него. От гнойных, покрытых струпьями ран, остались лишь небольшие рубцы. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ученые нашли гормон, который позволяет быстро заживлять раны, не оставляя шрамов.

— До недавнего времени папа вел активный образ жизни, ходил на прогулки, но когда на голенях стали появляться язвы, его самочувствие резко ухудшилось и он перестал выходить из дому, — вспоминает дочь пациента Людмила Хоперская. — Врачи сказали, что причина — давнее обморожение (отец — участник Второй мировой войны) и развившаяся сердечная недостаточность. Порекомендовали курс лечения, чтобы уменьшить отеки и улучшить кровообращение. Но результата это не дало. Мы пробовали традиционные и нетрадиционные методы, а раны становились только больше и глубже. Отец почти не спал из-за изматывающей боли. К счастью, брат узнал об углеродных сорбирующих повязках, разработанных украинскими учеными. Лечение мы проводили на дому, меняя повязки два раза в день. Честно говоря, уже не верилось, что справимся с этой бедой.

Год назад у Василия Сергеевича возникла серьезная проблема — на фоне сердечной недостаточности развились осложнения: ноги покрылись незаживающими язвами. Тогда его дети обратинезаживающими язвлись к специалистам Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии. Здесь была разработана повязка, которая очень эффективна в лечении хронических ран (напомним, эта разработка победила в первом в Украине конкурсе биомедицинских стартапов).

— Это показательный случай, — говорит старший научный сотрудник отдела средств и методов сорбционной терапии Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии имени Р. Е. Кавецкого НАН Украины кандидат биологических наук Лариса Сахно. — Всего за три с половиной месяца глубокие язвы полностью зажили. Одна рана была размером в половину ладони, очень глубокая — доходила до кости. Такие очаги инфекции смертельно опасны, так как могут приводить к сепсису. Ситуацию осложнял и возраст пациента: Василию Сергеевичу уже шел сотый (!) год. Но мы рады, что такому сложному пациенту удалось помочь.

— Разработанные в нашем отделе углеродные сорбирующие повязки из активированного волокнистого углеродного материала эффективно удаляют из раны все, мешающее ее заживлению, — говорит руководитель отдела средств и методов сорбционной терапии института доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Украины Владимир Николаев. — Кроме того, чтобы усилить эффект, во время обработки раны добавляются антибактериальные препараты, ферменты, наносеребро, которые мгновенно фиксируются на повязке, а затем «работают» в ране.

«Промой рану и приложи повязку», — написали шумеры на глиняной табличке еще за два тысячелетия до нашей эры"

— В 1941 году папа как раз окончил Московский железнодорожный институт, но за несколько дней до вручения диплома началась война, — говорит Людмила Хоперская. — Отца сразу же направили в Ленинград, в военное училище, а после краткосрочного обучения назначили инженером саперно-восстановительного батальона. Бойцы жили в землянках, работали в воде при любой погоде. Папа не раз отмораживал ноги, но тогда такие травмы не считались серьезными. После недолгого лечения пострадавшие вновь возвращались на фронт. С этих времен у отца на ногах остались почерневшие участки кожи, именно в местах, где из-за обморожения погибли сосуды.

Василий Сергеевич закончил войну на границе Австрии и Швейцарии, восстанавливал мосты в Вене, Будапеште, строил БАМ. В 1966 году уволился из армии, получил звание полковника и до 2008 года занимался строительством железных дорог в Украине.

— Как активным долгожителем мною даже интересовались специалисты Института геронтологии — брали анализы, расспрашивали об образе жизни, — вспоминает Василий Хоперский. — А после того, как мне исполнилось 94 года, интерес пропал…

Несмотря на то что на десятом десятке жизни у мужчины много проблем со здоровьем, он остается активным. Лечение открывшихся на ногах ран прошло успешно благодаря уникальным углеродным сорбирующим повязкам. Кроме того, немаловажно упорство, с которым родные Василия Хоперского выполняли назначенные врачами процедуры.

В мае нынешнего года Василий Хоперский отметил столетний юбилей. После лечения его состояние стало гораздо лучше. Фото из семейного альбома

— Повязки в медицине использовались еще за два тысячелетия до нашей эры, и тому есть документальное подтверждение: шумеры записали на глиняной табличке: «Промой рану и приложи повязку», — продолжает Лариса Сахно. — Но современная повязка — это продукт высоких технологий. В советские времена мы занимали лидирующие позиции в области создания медицинских сорбентов и, в частности, углеродных повязок. Они успешно использовались во время Афганской кампании. Выяснилось, что углеродная сорбирующая повязка эффективно удаляет раневой экссудат и его токсические компоненты, фиксирует на себе микробные клетки, защищает рану от высыхания, механического повреждения и вторичного инфицирования, а также стимулирует регенеративные процессы. Повязки гипоаллергенны, нетоксичны, воздухопроницаемы и сохраняют свои свойства практически неограниченное время.

Беседуя об уникальности углеродных повязок, созданных украинскими учеными, интересно было узнать, есть ли в мировой практике подобные разработки. Владимир Николаев подтвердил: есть. Но существует множество нюансов, благодаря которым отечественные повязки показывают гораздо более высокую эффективность.

«При ожоге углеродную повязку желательно наложить в течение пяти минут»

— Например, мы в течение уже почти сорока лет накладываем повязку непосредственно на рану, без каких-либо промежуточных материалов, — продолжает профессор Владимир Николаев. — Совсем недавно коллеги из Швейцарии сообщили о том, что воспроизвели эту методику и остались очень довольны результатами. Сегодня мы идем дальше: работаем над сорбционными повязками с усиленными свойствами. В частности, вместе с коллегами из Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины удалось зафиксировать на углеродной повязке мощнейший активатор свертывания крови. Недавно были проведены испытания в Китае, в ходе которых исследовались различные сорбирующие повязки. Наши превзошли лучшие зарубежные средства локальной остановки кровотечений.

«Благодаря применению углеродной повязки срок заживления раны при ожогах сокращается в полтора-два раза, — говорит Владимир Николаев. — Также успешно удается справляться с пролежнями и язвами». Фото предоставлено Владимиром НИКОЛАЕВЫМ

— Применяются ли сейчас сорбирующие повязки для лечения раненых?

— Да. Мы передали довольно большое количество повязок в Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ и в госпиталь Государственной пограничной службы Украины.

— При каких заболеваниях используют разработанные у вас повязки?

— Они показали очень хороший результат при лечении инфицированных ран, хронических гнойно-воспалительных процессов мягких тканей, карбункулов, фурункулов. Помогают при стоматитах, дерматитах, венозных, артериальных, злокачественных язвах, пролежнях, при синдроме диабетической стопы. Появились также углеродные повязки с наносеребром на альгинатной основе, с ферментами и антисептиками.

— Приходилось слышать, что повязки эффективны при ожогах. Так ли это?

— Считаю, что углеродная повязка должна быть в каждой домашней аптечке, чтобы в случае ожога у ребенка или взрослого оказать первую помощь в течение пяти минут. Доказано: это может уберечь от осложнений.

— А как накладывают повязку?

— Надо смочить ее прохладным антисептическим раствором — подойдет хлоргексидин, фурацилин, просто кипяченая вода или чай. Повязку накладывают на рану, покрывая также покрасневшие участки кожи вокруг нее. Сверху кладут два-три слоя марли, смоченной тем же раствором, и тонкую пленку — чтобы повязка не высохла. Закрепляют ее бинтом или бумажным пластырем. Заменить повязку можно через 12 часов. Она не дает в полной мере развиться термическому поражению, быстро снимает болевой синдром и существенно — в полтора-два раза — сокращает срок заживления раны.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые создали повязку, которая время от времени воздействует на рану электрическим током, заживление при этом ускоряется в четыре раза.

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