При варикозной болезни на ногах плохо заживают царапины, нередко возникают язвы, — врач

Прямая линия

Ощущения, знакомые многим людям: ноги в течение дня наливаются, отекают, начинают болеть, а на коже отчетливее видны узловатые вены. Нужно ли идти к врачу или еще можно потерпеть? Как уточняют диагноз варикозная болезнь? Могут ли после удаления пораженной вены пострадать другие сосуды? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Александр Боркивец.

«Склонность к варикозу передается по наследству»

*— Здравствуйте, Александр Николаевич! Вас беспокоит Оксана из Вышгорода Киевской области. Сын еще три года назад начал жаловаться, что у него болят ноги. Сейчас ему 19, и боль усилилась. Ноги отекшие, густо увиты синими венами. Я всегда считала, что варикозное расширение вен — болезнь более старших людей. Почему заболел сын?

— Склонность к недостаточности клапанов и слабости стенок вен человек получает от родителей или бабушек-дедушек. Развитие болезни подталкивают гормональные изменения, как случилось у вашего сына в подростковом возрасте. У женщин обострение варикозной болезни часто видим в период беременности и родов. У мужчин вены нередко страдают во время службы в армии или когда офисный сотрудник вдруг начинает интенсивно заниматься спортом. Если пользоваться эластичным трикотажем, не засиживаться подолгу на одном месте, а, наоборот, нагружать себя физически, например плавать, то даже с расширенными венами можно спокойно жить.

*— Это Тамара из Житомира. Мне 48 лет, и 15 из них я страдаю варикозом. Начиналось все с венозной сеточки на левой щиколотке, а сейчас вены на обеих ногах выпуклые, болезненные. Недуг можно остановить?

— Венозную недостаточность не зря называют хронической: с ней нужно учиться жить. В зависимости от тяжести нарушения различают шесть стадий варикоза. И человек, который не лечится, не меняет образ жизни, рискует быстро прийти от начальной до заключительной стадии заболевания.

— Какие это стадии?

— При нулевой никаких видимых признаков нет, результаты обследования в норме, а человека беспокоят небольшая отечность и тяжесть в ногах (синдром тяжелых ног). Первая стадия проявляется возникновением сеточки в виде паучков, звездочек (телеангиоэктазий) и расширением тонких вен, а вторая — извитыми, деформированными, узловатыми венами, диаметр которых больше трех миллиметров.

Дальше нарушения нарастают как снежный ком: при третьей стадии появляются отеки. Хотя они исчезают после длительного или ночного отдыха, вены уже хорошо заметны, особенно если человек долго сидит или стоит. К этим симптомам на четвертой стадии добавляется пигментация на коже. Она появляется из-за высокого давления: капилляры лопаются, а эритроциты выходят в окружающие ткани, где организм пытается их растворить. Поскольку в эритроцитах есть гемоглобин, содержащий железо, то его окисление придает ногам цвет ржавчины. При пятой степени добавляются язвы на ногах, а когда они заживают — рубцы. На шестой стадии проявляется незаживающая язва.

*— Ольга из города Каменка Черкасской области, 41 год. Работаю на рынке продавцом, и уже пару лет беспокоят отеки, особенно на левой ноге. Почему они возникли?

— Вы подолгу стоите на одном месте, и кровь в сосудах застаивается — ткани не получают достаточно питания. Вам нужно время от времени делать небольшую зарядку для ног. Полезно вставать на носочки и опускаться на землю, перекатываться с пятки на носок. Это улучшит работу икроножной мышцы, которая считается нашим вторым сердцем. Если мышца регулярно сокращается и расслабляется, то и сосуды в такт будут работать лучше, кровь двигаться энергичнее.

— У меня еще плохо заживает любая царапина на ногах.

— Из-за нарушения трофики страдает кожа: плохо заживают царапины, возникают венозные экземы, дерматиты. Там, где кожа повреждена, появляется пигментация, которая остается навсегда. Бывает, что подкожная жировая клетчатка практически расплавляется: у человека ноги становятся тонкими, будто кость обтянута кожей, точнее — рубцовой тканью (дерматосклероз). Соединительная ткань может появляться даже в условиях нехватки кислорода (гипоксии) и недостаточного кровообращения. Чтобы восстановить кожу, необходимо хорошее кровообращение и питание. А если его нет, то организму проще «залатать» недостаток с помощью соединительной ткани.

Факторы риска Наследственная склонность.

Работа, вынуждающая подолгу стоять или сидеть.

Чрезмерные физические нагрузки.

Беременность и роды.

Лишний вес.

Прием гормональных препаратов.

Привычка сидеть, закинув ногу на ногу.



«Специальное УЗИ покажет скорость кровотока и состояние венозных стенок»

*— Прямая линия? Мария из города Каменское, 40 лет. Врач сказал, что больную вену на правой ноге лучше удалить. Но ведь нарушится кровообращение?

— Нет. Пациенты часто боятся удалять вену. Спрашивают: «А как тогда будет бежать кровь?» Мы объясняем, что по поверхностным венам оттекает всего пять — семь процентов крови. Врач убирает не все вены, а только измененную часть поверхностного сосуда. Если хорошо работает глубокая венозная система, то проблем с кровотоком не будет.

*— Звонит Вера Николаевна из Макарова Киевской области, 68 лет. Из-за давнего варикоза я перенесла две операции на левой ноге, а сейчас болезнь снова обострилась. Выше стопы появилась синяя сетка, нога отекает, болит. Что делать?

— К сожалению, это хроническое заболевание, которое дает рецидивы. Во время операции удаляют пораженные растянутые вены, но со временем расширяются и другие.

Чтобы определиться с лечением, сначала нужно сделать дуплексное сканирование — это специальное УЗИ с эффектом Доплера, показывающее, как течет кровь по сосудам. Определив скорость кровотока, увидев диаметр вен, работу клапанов, состояние сосудистых стенок, врач порекомендует лечение.

Чтобы убрать венозную сеточку, в капилляры и мелкие венки вводим специальный раствор, склеивающий сосуды (склеротерапия). Если понадобится удалить больную вену, то врач выберет наиболее подходящий для вас способ. Сейчас часто применяем минифлебэктомию — щадящее удаление вен через маленькие проколы, а также лазерную терапию: в венозный сосуд вводят световод, и сосуд «заваривается» лазерным излучением. Закрыть вену можно и с помощью радиочастотного метода (радиочастотная абляция).

— Я так не хочу ложиться в больницу.

— Вам и не придется. Предварительно сдадите анализы, и в назначенный день вам сделают плановую операцию. После вмешательства (оно длится от 30 минут до полутора часов) через пару часов уйдете домой. Во всяком случае, так работают специалисты в нашей Клинике сосудистой хирургии. Я консультирую по пятницам с 12:00 до 15:00. Предварительно перезвоните по телефону (050) 909−85−71.

После операции желательно носить эластичные чулки или колготки. Также подолгу не стойте на одном месте и не засиживайтесь. Почаще отдыхайте, причем ноги лучше приподнимать. Уставшим ногам помогут контрастные ванночки.

*— Вас беспокоит Нина Андреевна из Нежина Черниговской области. Мне 70 лет, и обе ноги из-за узловатых вен заматываю эластичным бинтом. Но недавно появилась боль в левом бедре. Что это может быть?

— Боль в бедре вряд ли связана с сосудами. Надо обратиться к ортопеду и невропатологу. Советую вам заменить эластичный бинт компрессионным медицинским трикотажем: это удобнее и эффективнее.

*— Людмила Григорьевна, 91 год, киевлянка. У меня стоит кардиостимулятор, мучит одышка, хожу по квартире медленно, опираясь на две палки. К вечеру ноги отекают и становятся будто стеклянными, возникает дергающая боль. Что посоветуете?

— Вам лучше обратиться к семейному врачу, который назначит необходимое обследование. У отеков не одна причина. Во-первых, вы сейчас мало двигаетесь, что приводит к застою крови в ногах. К счастью, флеботромбоз редко бывает сразу на двух ногах. Во-вторых, отеки часто появляются на фоне сердечной недостаточности. Когда сердце работает неадекватно, то возникает хроническая венозная недостаточность, затрудняющая отток крови от ног. Также отеки могут появляться из-за застоя лимфы (лимфостаза) или почечной недостаточности.

Лечение варикоза Таблетки и мази, тонизирующие и укрепляющие венозные стенки.

Компрессионный трикотаж.

Склеротерапия.

Удаление вен через проколы (минифлебэктомия).

Лазерная коагуляция.

Радиочастотная абляция.



«После операции нельзя поднимать тяжести»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Яна из Белой Церкви. Мама живет в селе, и последние годы ее беспокоят больные ноги. Недавно на правую не могла стать. Обследование показало тромб в паховой вене. Врач перевязал сосуд, но я сомневаюсь, насколько это правильно.

— Врач сделал все грамотно. Большая подкожная вена впадает в систему глубоких венозных сосудов. Ее перекрывают, чтобы предупредить попадание туда тромба. Если бы он находился ниже сантиметров на десять, то вену было бы лучше запаять лазером. А когда тромб в нижней трети вены, пациента нужно сначала пролечить, чтобы снять воспаление, а уже затем оперировать.

Пускать развитие варикоза на самотек опасно. Если тромб оторвется и с током крови попадет в легочную артерию, то заблокирует ее. Когда кровоснабжение легкого останавливается, человеку грозит смерть.

*— Иван Петрович из города Дрогобыча Львовской области, 67 лет. На прошлой неделе во Львове мне лазером закрыли больную вену. Когда можно идти в спортзал?

— Это зависит от объема операции. Если он небольшой, то уже на шестой-седьмой день можете тренироваться, но осторожно. Упражнения, где требуются натуживание, подъем большого веса, задержка дыхания для рывка, в течение месяца исключаются, как и все виды тяжелой атлетики, боевые искусства — бокс, карате. Затем можно заниматься любым видом спорта, не забывая, что большой спорт и здоровье имеют мало общего.

Бассейн можно посещать спустя десять суток. Плавание идеально подходит для сосудистой системы. Если нравится играть в бадминтон или теннис, то занимайтесь, но не до изнеможения. Доказано, что оптимальная активная (до появления одышки) физическая нагрузка не должна превышать три часа в неделю. Все, что больше этого времени, усиливает риск для сердца и сосудов.

— Я собираюсь полететь на отдых в Азию. Можно?

— Да. Идеально, если полет планируется спустя две недели после операции. Это особенно важно для длительного перелета, который длится свыше шести часов. Когда предстоит срочная поездка, посоветуйтесь с врачом: возможно, нужно принимать антикоагулянты. В самолете нельзя подолгу сидеть в кресле: каждый час желательно пройтись по салону.

*— Вас беспокоит Татьяна из Кропивницкого. Люблю модельную обувь, но вы сказали в анонсе, что каблуки выше шести сантиметров носить вредно. Какая обувь полезна для ног?

— Оптимальная высота каблука — два-три сантиметра. Плоская подошва не годится, потому что стопе требуется больше усилий для старта. Вспомните: бегуны стартуют, поставив ногу на специальную подставку. Кроссовки для спортсменов тоже сейчас выпускают с приподнятой пяткой: так икроножная мышца работает эффективнее и меньше нагружается ахиллово сухожилие, значит, уменьшается возможность травм. Кстати, некоторые фирмы очень скрупулезно работают с покупателями: модель подбирается после того, как человек побегал на специальной дорожке, а компьютерная система проанализировала, какая часть стопы нагружается максимально.

Если человек ходит в одной паре обуви весь сезон, то ноги часто поражает грибок. А это входные ворота для бактериальной инфекции. Воспаление на коже может потянуть за собой и проблемы с венами.

Как предупредить развитие варикозной болезни Не засиживаться: раз в час полезно пройтись по коридору или постоять, перекатываясь с пятки на носок.

По возможности носить компрессионный трикотаж.

Во время длительного путешествия несколько раз пройтись по салону самолета, сделать массаж голеней.

Высокие каблуки женщинам лучше оставить для особого случая.

Принимать контрастный душ.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему в ногах возникают судороги и как себе помочь. Тем временем исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун предостерегла украинцев от сидения в позе «нога на ногу».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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