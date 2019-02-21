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При варикозной болезни на ногах плохо заживают царапины, нередко возникают язвы, — врач
Ощущения, знакомые многим людям: ноги в течение дня наливаются, отекают, начинают болеть, а на коже отчетливее видны узловатые вены. Нужно ли идти к врачу или еще можно потерпеть? Как уточняют диагноз варикозная болезнь? Могут ли после удаления пораженной вены пострадать другие сосуды? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Александр Боркивец.
«Склонность к варикозу передается по наследству»
*— Здравствуйте, Александр Николаевич! Вас беспокоит Оксана из Вышгорода Киевской области. Сын еще три года назад начал жаловаться, что у него болят ноги. Сейчас ему 19, и боль усилилась. Ноги отекшие, густо увиты синими венами. Я всегда считала, что варикозное расширение вен — болезнь более старших людей. Почему заболел сын?
— Склонность к недостаточности клапанов и слабости стенок вен человек получает от родителей или бабушек-дедушек. Развитие болезни подталкивают гормональные изменения, как случилось у вашего сына в подростковом возрасте. У женщин обострение варикозной болезни часто видим в период беременности и родов. У мужчин вены нередко страдают во время службы в армии или когда офисный сотрудник вдруг начинает интенсивно заниматься спортом. Если пользоваться эластичным трикотажем, не засиживаться подолгу на одном месте, а, наоборот, нагружать себя физически, например плавать, то даже с расширенными венами можно спокойно жить.
*— Это Тамара из Житомира. Мне 48 лет, и 15 из них я страдаю варикозом. Начиналось все с венозной сеточки на левой щиколотке, а сейчас вены на обеих ногах выпуклые, болезненные. Недуг можно остановить?
— Венозную недостаточность не зря называют хронической: с ней нужно учиться жить. В зависимости от тяжести нарушения различают шесть стадий варикоза. И человек, который не лечится, не меняет образ жизни, рискует быстро прийти от начальной до заключительной стадии заболевания.
— Какие это стадии?
— При нулевой никаких видимых признаков нет, результаты обследования в норме, а человека беспокоят небольшая отечность и тяжесть в ногах (синдром тяжелых ног). Первая стадия проявляется возникновением сеточки в виде паучков, звездочек (телеангиоэктазий) и расширением тонких вен, а вторая — извитыми, деформированными, узловатыми венами, диаметр которых больше трех миллиметров.
Дальше нарушения нарастают как снежный ком: при третьей стадии появляются отеки. Хотя они исчезают после длительного или ночного отдыха, вены уже хорошо заметны, особенно если человек долго сидит или стоит. К этим симптомам на четвертой стадии добавляется пигментация на коже. Она появляется из-за высокого давления: капилляры лопаются, а эритроциты выходят в окружающие ткани, где организм пытается их растворить. Поскольку в эритроцитах есть гемоглобин, содержащий железо, то его окисление придает ногам цвет ржавчины. При пятой степени добавляются язвы на ногах, а когда они заживают — рубцы. На шестой стадии проявляется незаживающая язва.
*— Ольга из города Каменка Черкасской области, 41 год. Работаю на рынке продавцом, и уже пару лет беспокоят отеки, особенно на левой ноге. Почему они возникли?
— Вы подолгу стоите на одном месте, и кровь в сосудах застаивается — ткани не получают достаточно питания. Вам нужно время от времени делать небольшую зарядку для ног. Полезно вставать на носочки и опускаться на землю, перекатываться с пятки на носок. Это улучшит работу икроножной мышцы, которая считается нашим вторым сердцем. Если мышца регулярно сокращается и расслабляется, то и сосуды в такт будут работать лучше, кровь двигаться энергичнее.
— У меня еще плохо заживает любая царапина на ногах.
— Из-за нарушения трофики страдает кожа: плохо заживают царапины, возникают венозные экземы, дерматиты. Там, где кожа повреждена, появляется пигментация, которая остается навсегда. Бывает, что подкожная жировая клетчатка практически расплавляется: у человека ноги становятся тонкими, будто кость обтянута кожей, точнее — рубцовой тканью (дерматосклероз). Соединительная ткань может появляться даже в условиях нехватки кислорода (гипоксии) и недостаточного кровообращения. Чтобы восстановить кожу, необходимо хорошее кровообращение и питание. А если его нет, то организму проще «залатать» недостаток с помощью соединительной ткани.
Факторы риска
- Наследственная склонность.
- Работа, вынуждающая подолгу стоять или сидеть.
- Чрезмерные физические нагрузки.
- Беременность и роды.
- Лишний вес.
- Прием гормональных препаратов.
- Привычка сидеть, закинув ногу на ногу.
«Специальное УЗИ покажет скорость кровотока и состояние венозных стенок»
*— Прямая линия? Мария из города Каменское, 40 лет. Врач сказал, что больную вену на правой ноге лучше удалить. Но ведь нарушится кровообращение?
— Нет. Пациенты часто боятся удалять вену. Спрашивают: «А как тогда будет бежать кровь?» Мы объясняем, что по поверхностным венам оттекает всего пять — семь процентов крови. Врач убирает не все вены, а только измененную часть поверхностного сосуда. Если хорошо работает глубокая венозная система, то проблем с кровотоком не будет.
*— Звонит Вера Николаевна из Макарова Киевской области, 68 лет. Из-за давнего варикоза я перенесла две операции на левой ноге, а сейчас болезнь снова обострилась. Выше стопы появилась синяя сетка, нога отекает, болит. Что делать?
— К сожалению, это хроническое заболевание, которое дает рецидивы. Во время операции удаляют пораженные растянутые вены, но со временем расширяются и другие.
Чтобы определиться с лечением, сначала нужно сделать дуплексное сканирование — это специальное УЗИ с эффектом Доплера, показывающее, как течет кровь по сосудам. Определив скорость кровотока, увидев диаметр вен, работу клапанов, состояние сосудистых стенок, врач порекомендует лечение.
Чтобы убрать венозную сеточку, в капилляры и мелкие венки вводим специальный раствор, склеивающий сосуды (склеротерапия). Если понадобится удалить больную вену, то врач выберет наиболее подходящий для вас способ. Сейчас часто применяем минифлебэктомию — щадящее удаление вен через маленькие проколы, а также лазерную терапию: в венозный сосуд вводят световод, и сосуд «заваривается» лазерным излучением. Закрыть вену можно и с помощью радиочастотного метода (радиочастотная абляция).
— Я так не хочу ложиться в больницу.
— Вам и не придется. Предварительно сдадите анализы, и в назначенный день вам сделают плановую операцию. После вмешательства (оно длится от 30 минут до полутора часов) через пару часов уйдете домой. Во всяком случае, так работают специалисты в нашей Клинике сосудистой хирургии. Я консультирую по пятницам с 12:00 до 15:00. Предварительно перезвоните по телефону (050) 909−85−71.
После операции желательно носить эластичные чулки или колготки. Также подолгу не стойте на одном месте и не засиживайтесь. Почаще отдыхайте, причем ноги лучше приподнимать. Уставшим ногам помогут контрастные ванночки.
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*— Вас беспокоит Нина Андреевна из Нежина Черниговской области. Мне 70 лет, и обе ноги из-за узловатых вен заматываю эластичным бинтом. Но недавно появилась боль в левом бедре. Что это может быть?
— Боль в бедре вряд ли связана с сосудами. Надо обратиться к ортопеду и невропатологу. Советую вам заменить эластичный бинт компрессионным медицинским трикотажем: это удобнее и эффективнее.
*— Людмила Григорьевна, 91 год, киевлянка. У меня стоит кардиостимулятор, мучит одышка, хожу по квартире медленно, опираясь на две палки. К вечеру ноги отекают и становятся будто стеклянными, возникает дергающая боль. Что посоветуете?
— Вам лучше обратиться к семейному врачу, который назначит необходимое обследование. У отеков не одна причина. Во-первых, вы сейчас мало двигаетесь, что приводит к застою крови в ногах. К счастью, флеботромбоз редко бывает сразу на двух ногах. Во-вторых, отеки часто появляются на фоне сердечной недостаточности. Когда сердце работает неадекватно, то возникает хроническая венозная недостаточность, затрудняющая отток крови от ног. Также отеки могут появляться из-за застоя лимфы (лимфостаза) или почечной недостаточности.
Лечение варикоза
- Таблетки и мази, тонизирующие и укрепляющие венозные стенки.
- Компрессионный трикотаж.
- Склеротерапия.
- Удаление вен через проколы (минифлебэктомия).
- Лазерная коагуляция.
- Радиочастотная абляция.
«После операции нельзя поднимать тяжести»
*— «ФАКТЫ»? Звонит Яна из Белой Церкви. Мама живет в селе, и последние годы ее беспокоят больные ноги. Недавно на правую не могла стать. Обследование показало тромб в паховой вене. Врач перевязал сосуд, но я сомневаюсь, насколько это правильно.
— Врач сделал все грамотно. Большая подкожная вена впадает в систему глубоких венозных сосудов. Ее перекрывают, чтобы предупредить попадание туда тромба. Если бы он находился ниже сантиметров на десять, то вену было бы лучше запаять лазером. А когда тромб в нижней трети вены, пациента нужно сначала пролечить, чтобы снять воспаление, а уже затем оперировать.
Пускать развитие варикоза на самотек опасно. Если тромб оторвется и с током крови попадет в легочную артерию, то заблокирует ее. Когда кровоснабжение легкого останавливается, человеку грозит смерть.
*— Иван Петрович из города Дрогобыча Львовской области, 67 лет. На прошлой неделе во Львове мне лазером закрыли больную вену. Когда можно идти в спортзал?
— Это зависит от объема операции. Если он небольшой, то уже на шестой-седьмой день можете тренироваться, но осторожно. Упражнения, где требуются натуживание, подъем большого веса, задержка дыхания для рывка, в течение месяца исключаются, как и все виды тяжелой атлетики, боевые искусства — бокс, карате. Затем можно заниматься любым видом спорта, не забывая, что большой спорт и здоровье имеют мало общего.
Бассейн можно посещать спустя десять суток. Плавание идеально подходит для сосудистой системы. Если нравится играть в бадминтон или теннис, то занимайтесь, но не до изнеможения. Доказано, что оптимальная активная (до появления одышки) физическая нагрузка не должна превышать три часа в неделю. Все, что больше этого времени, усиливает риск для сердца и сосудов.
— Я собираюсь полететь на отдых в Азию. Можно?
— Да. Идеально, если полет планируется спустя две недели после операции. Это особенно важно для длительного перелета, который длится свыше шести часов. Когда предстоит срочная поездка, посоветуйтесь с врачом: возможно, нужно принимать антикоагулянты. В самолете нельзя подолгу сидеть в кресле: каждый час желательно пройтись по салону.
*— Вас беспокоит Татьяна из Кропивницкого. Люблю модельную обувь, но вы сказали в анонсе, что каблуки выше шести сантиметров носить вредно. Какая обувь полезна для ног?
— Оптимальная высота каблука — два-три сантиметра. Плоская подошва не годится, потому что стопе требуется больше усилий для старта. Вспомните: бегуны стартуют, поставив ногу на специальную подставку. Кроссовки для спортсменов тоже сейчас выпускают с приподнятой пяткой: так икроножная мышца работает эффективнее и меньше нагружается ахиллово сухожилие, значит, уменьшается возможность травм. Кстати, некоторые фирмы очень скрупулезно работают с покупателями: модель подбирается после того, как человек побегал на специальной дорожке, а компьютерная система проанализировала, какая часть стопы нагружается максимально.
Если человек ходит в одной паре обуви весь сезон, то ноги часто поражает грибок. А это входные ворота для бактериальной инфекции. Воспаление на коже может потянуть за собой и проблемы с венами.
Как предупредить развитие варикозной болезни
- Не засиживаться: раз в час полезно пройтись по коридору или постоять, перекатываясь с пятки на носок.
- По возможности носить компрессионный трикотаж.
- Во время длительного путешествия несколько раз пройтись по салону самолета, сделать массаж голеней.
- Высокие каблуки женщинам лучше оставить для особого случая.
- Принимать контрастный душ.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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