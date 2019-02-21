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Прямая линия

При варикозной болезни на ногах плохо заживают царапины, нередко возникают язвы, — врач

7:33 21 февраля 2019   274
Александр Боркивец
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Ощущения, знакомые многим людям: ноги в течение дня наливаются, отекают, начинают болеть, а на коже отчетливее видны узловатые вены. Нужно ли идти к врачу или еще можно потерпеть? Как уточняют диагноз варикозная болезнь? Могут ли после удаления пораженной вены пострадать другие сосуды? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Александр Боркивец.

«Склонность к варикозу передается по наследству»

*— Здравствуйте, Александр Николаевич! Вас беспокоит Оксана из Вышгорода Киевской области. Сын еще три года назад начал жаловаться, что у него болят ноги. Сейчас ему 19, и боль усилилась. Ноги отекшие, густо увиты синими венами. Я всегда считала, что варикозное расширение вен — болезнь более старших людей. Почему заболел сын?

— Склонность к недостаточности клапанов и слабости стенок вен человек получает от родителей или бабушек-дедушек. Развитие болезни подталкивают гормональные изменения, как случилось у вашего сына в подростковом возрасте. У женщин обострение варикозной болезни часто видим в период беременности и родов. У мужчин вены нередко страдают во время службы в армии или когда офисный сотрудник вдруг начинает интенсивно заниматься спортом. Если пользоваться эластичным трикотажем, не засиживаться подолгу на одном месте, а, наоборот, нагружать себя физически, например плавать, то даже с расширенными венами можно спокойно жить.

*— Это Тамара из Житомира. Мне 48 лет, и 15 из них я страдаю варикозом. Начиналось все с венозной сеточки на левой щиколотке, а сейчас вены на обеих ногах выпуклые, болезненные. Недуг можно остановить?

— Венозную недостаточность не зря называют хронической: с ней нужно учиться жить. В зависимости от тяжести нарушения различают шесть стадий варикоза. И человек, который не лечится, не меняет образ жизни, рискует быстро прийти от начальной до заключительной стадии заболевания.

— Какие это стадии?

При нулевой никаких видимых признаков нет, результаты обследования в норме, а человека беспокоят небольшая отечность и тяжесть в ногах (синдром тяжелых ног). Первая стадия проявляется возникновением сеточки в виде паучков, звездочек (телеангиоэктазий) и расширением тонких вен, а вторая — извитыми, деформированными, узловатыми венами, диаметр которых больше трех миллиметров.

Дальше нарушения нарастают как снежный ком: при третьей стадии появляются отеки. Хотя они исчезают после длительного или ночного отдыха, вены уже хорошо заметны, особенно если человек долго сидит или стоит. К этим симптомам на четвертой стадии добавляется пигментация на коже. Она появляется из-за высокого давления: капилляры лопаются, а эритроциты выходят в окружающие ткани, где организм пытается их растворить. Поскольку в эритроцитах есть гемоглобин, содержащий железо, то его окисление придает ногам цвет ржавчины. При пятой степени добавляются язвы на ногах, а когда они заживают — рубцы. На шестой стадии проявляется незаживающая язва.

*— Ольга из города Каменка Черкасской области, 41 год. Работаю на рынке продавцом, и уже пару лет беспокоят отеки, особенно на левой ноге. Почему они возникли?

— Вы подолгу стоите на одном месте, и кровь в сосудах застаивается — ткани не получают достаточно питания. Вам нужно время от времени делать небольшую зарядку для ног. Полезно вставать на носочки и опускаться на землю, перекатываться с пятки на носок. Это улучшит работу икроножной мышцы, которая считается нашим вторым сердцем. Если мышца регулярно сокращается и расслабляется, то и сосуды в такт будут работать лучше, кровь двигаться энергичнее.

— У меня еще плохо заживает любая царапина на ногах.

— Из-за нарушения трофики страдает кожа: плохо заживают царапины, возникают венозные экземы, дерматиты. Там, где кожа повреждена, появляется пигментация, которая остается навсегда. Бывает, что подкожная жировая клетчатка практически расплавляется: у человека ноги становятся тонкими, будто кость обтянута кожей, точнее — рубцовой тканью (дерматосклероз). Соединительная ткань может появляться даже в условиях нехватки кислорода (гипоксии) и недостаточного кровообращения. Чтобы восстановить кожу, необходимо хорошее кровообращение и питание. А если его нет, то организму проще «залатать» недостаток с помощью соединительной ткани.

Факторы риска

  • Наследственная склонность.
  • Работа, вынуждающая подолгу стоять или сидеть.
  • Чрезмерные физические нагрузки.
  • Беременность и роды.
  • Лишний вес.
  • Прием гормональных препаратов.
  • Привычка сидеть, закинув ногу на ногу.


«Специальное УЗИ покажет скорость кровотока и состояние венозных стенок»

*— Прямая линия? Мария из города Каменское, 40 лет. Врач сказал, что больную вену на правой ноге лучше удалить. Но ведь нарушится кровообращение?

— Нет. Пациенты часто боятся удалять вену. Спрашивают: «А как тогда будет бежать кровь?» Мы объясняем, что по поверхностным венам оттекает всего пять — семь процентов крови. Врач убирает не все вены, а только измененную часть поверхностного сосуда. Если хорошо работает глубокая венозная система, то проблем с кровотоком не будет.

*— Звонит Вера Николаевна из Макарова Киевской области, 68 лет. Из-за давнего варикоза я перенесла две операции на левой ноге, а сейчас болезнь снова обострилась. Выше стопы появилась синяя сетка, нога отекает, болит. Что делать?

К сожалению, это хроническое заболевание, которое дает рецидивы. Во время операции удаляют пораженные растянутые вены, но со временем расширяются и другие.

Чтобы определиться с лечением, сначала нужно сделать дуплексное сканирование — это специальное УЗИ с эффектом Доплера, показывающее, как течет кровь по сосудам. Определив скорость кровотока, увидев диаметр вен, работу клапанов, состояние сосудистых стенок, врач порекомендует лечение.

Чтобы убрать венозную сеточку, в капилляры и мелкие венки вводим специальный раствор, склеивающий сосуды (склеротерапия). Если понадобится удалить больную вену, то врач выберет наиболее подходящий для вас способ. Сейчас часто применяем минифлебэктомию — щадящее удаление вен через маленькие проколы, а также лазерную терапию: в венозный сосуд вводят световод, и сосуд «заваривается» лазерным излучением. Закрыть вену можно и с помощью радиочастотного метода (радиочастотная абляция).

— Я так не хочу ложиться в больницу.

— Вам и не придется. Предварительно сдадите анализы, и в назначенный день вам сделают плановую операцию. После вмешательства (оно длится от 30 минут до полутора часов) через пару часов уйдете домой. Во всяком случае, так работают специалисты в нашей Клинике сосудистой хирургии. Я консультирую по пятницам с 12:00 до 15:00. Предварительно перезвоните по телефону (050) 909−85−71.

После операции желательно носить эластичные чулки или колготки. Также подолгу не стойте на одном месте и не засиживайтесь. Почаще отдыхайте, причем ноги лучше приподнимать. Уставшим ногам помогут контрастные ванночки.

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*— Вас беспокоит Нина Андреевна из Нежина Черниговской области. Мне 70 лет, и обе ноги из-за узловатых вен заматываю эластичным бинтом. Но недавно появилась боль в левом бедре. Что это может быть?

— Боль в бедре вряд ли связана с сосудами. Надо обратиться к ортопеду и невропатологу. Советую вам заменить эластичный бинт компрессионным медицинским трикотажем: это удобнее и эффективнее.

*— Людмила Григорьевна, 91 год, киевлянка. У меня стоит кардиостимулятор, мучит одышка, хожу по квартире медленно, опираясь на две палки. К вечеру ноги отекают и становятся будто стеклянными, возникает дергающая боль. Что посоветуете?

— Вам лучше обратиться к семейному врачу, который назначит необходимое обследование. У отеков не одна причина. Во-первых, вы сейчас мало двигаетесь, что приводит к застою крови в ногах. К счастью, флеботромбоз редко бывает сразу на двух ногах. Во-вторых, отеки часто появляются на фоне сердечной недостаточности. Когда сердце работает неадекватно, то возникает хроническая венозная недостаточность, затрудняющая отток крови от ног. Также отеки могут появляться из-за застоя лимфы (лимфостаза) или почечной недостаточности.

Лечение варикоза

  • Таблетки и мази, тонизирующие и укрепляющие венозные стенки.
  • Компрессионный трикотаж.
  • Склеротерапия.
  • Удаление вен через проколы (минифлебэктомия).
  • Лазерная коагуляция.
  • Радиочастотная абляция.


«После операции нельзя поднимать тяжести»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Яна из Белой Церкви. Мама живет в селе, и последние годы ее беспокоят больные ноги. Недавно на правую не могла стать. Обследование показало тромб в паховой вене. Врач перевязал сосуд, но я сомневаюсь, насколько это правильно.

Врач сделал все грамотно. Большая подкожная вена впадает в систему глубоких венозных сосудов. Ее перекрывают, чтобы предупредить попадание туда тромба. Если бы он находился ниже сантиметров на десять, то вену было бы лучше запаять лазером. А когда тромб в нижней трети вены, пациента нужно сначала пролечить, чтобы снять воспаление, а уже затем оперировать.

Пускать развитие варикоза на самотек опасно. Если тромб оторвется и с током крови попадет в легочную артерию, то заблокирует ее. Когда кровоснабжение легкого останавливается, человеку грозит смерть.

*— Иван Петрович из города Дрогобыча Львовской области, 67 лет. На прошлой неделе во Львове мне лазером закрыли больную вену. Когда можно идти в спортзал?

Это зависит от объема операции. Если он небольшой, то уже на шестой-седьмой день можете тренироваться, но осторожно. Упражнения, где требуются натуживание, подъем большого веса, задержка дыхания для рывка, в течение месяца исключаются, как и все виды тяжелой атлетики, боевые искусства — бокс, карате. Затем можно заниматься любым видом спорта, не забывая, что большой спорт и здоровье имеют мало общего.

Бассейн можно посещать спустя десять суток. Плавание идеально подходит для сосудистой системы. Если нравится играть в бадминтон или теннис, то занимайтесь, но не до изнеможения. Доказано, что оптимальная активная (до появления одышки) физическая нагрузка не должна превышать три часа в неделю. Все, что больше этого времени, усиливает риск для сердца и сосудов.

— Я собираюсь полететь на отдых в Азию. Можно?

— Да. Идеально, если полет планируется спустя две недели после операции. Это особенно важно для длительного перелета, который длится свыше шести часов. Когда предстоит срочная поездка, посоветуйтесь с врачом: возможно, нужно принимать антикоагулянты. В самолете нельзя подолгу сидеть в кресле: каждый час желательно пройтись по салону.

*— Вас беспокоит Татьяна из Кропивницкого. Люблю модельную обувь, но вы сказали в анонсе, что каблуки выше шести сантиметров носить вредно. Какая обувь полезна для ног?

Оптимальная высота каблука — два-три сантиметра. Плоская подошва не годится, потому что стопе требуется больше усилий для старта. Вспомните: бегуны стартуют, поставив ногу на специальную подставку. Кроссовки для спортсменов тоже сейчас выпускают с приподнятой пяткой: так икроножная мышца работает эффективнее и меньше нагружается ахиллово сухожилие, значит, уменьшается возможность травм. Кстати, некоторые фирмы очень скрупулезно работают с покупателями: модель подбирается после того, как человек побегал на специальной дорожке, а компьютерная система проанализировала, какая часть стопы нагружается максимально.

Если человек ходит в одной паре обуви весь сезон, то ноги часто поражает грибок. А это входные ворота для бактериальной инфекции. Воспаление на коже может потянуть за собой и проблемы с венами.

Как предупредить развитие варикозной болезни

  • Не засиживаться: раз в час полезно пройтись по коридору или постоять, перекатываясь с пятки на носок.
  • По возможности носить компрессионный трикотаж.
  • Во время длительного путешествия несколько раз пройтись по салону самолета, сделать массаж голеней.
  • Высокие каблуки женщинам лучше оставить для особого случая.
  • Принимать контрастный душ.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему в ногах возникают судороги и как себе помочь. Тем временем исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун предостерегла украинцев от сидения в позе «нога на ногу».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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