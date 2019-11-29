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Украина

Нардеп от "Слуги народа" попыталась оправдаться за призыв "придушить свободу слова в Украине"

13:45 29 ноября 2019 126
Ольга Василевская-Смаглюк
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат от партии «Слуга народа» и бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк, чьи слова о том, что в Украине «пора приглушить свободу слова» моментально разошлись по сети, заявила, что эта фраза была вырвана из контекста.

«Сначала ведущая спрашивает о Марусе Зверобой, потом о человеке, порвавшем портрет Порошенко, потом об Александр Дубинский и его высказываниях, потом получает мой ответ, что у нас слишком сильная свобода слова и пора бы начать фильтровать свою речь тем, кто такое допускает. Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб», — пишет в соцсетях «слуга народа».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении нардепа Софии Федины и волонтера Маруси Зверобий, расценив их слова, сказанные в адрес Владимира Зеленского, как «угрозу президенту». В видеоролике, который записали Федина и Зверобой, говорилось о недопустимости тона, с которым глава государства общался с ветеранами АТО недалеко от линии разграничения.

Фото со странички Ольги Василевской-Смаглюк в Facebook.


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