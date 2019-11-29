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Украина

"Слуга народа" и экс-журналист считает, что в Украине нужно "приглушить свободу слова"

9:55 29 ноября 2019 229
Ольга Василевская-Смаглюк
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат от партии «Слуга народа» и бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк на днях заявила, что в Украине «пора приглушить свободу слова».

Такое заявление она сделала во время разговора в программе «Вечер с Ириной Ромалийской» на телеканале «Настоящее Время».

Комментируя дело в отношении нардепа Софии Федины и волонтеры Маруси Зверобой, подозреваемых в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, журналист сказала: «Мне кажется, что у нас в стране насколько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить из уважения к институту президентства фильтровать свою речь.»

Василевская-Смаглюк не исключает, что оружие, которое нашли в Зверобой во время обысков, может иметь связь с угрозами Зеленскому.

Напомним, после посещения президента Зеленского поселка Золотое на Луганщине перед разведением войск и его хамского общения с добровольцами, нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором намекали президенту, что ему опасно появляться на фронте, потому что там могут убить.

По факту этих угроз ГПУ открыла уголовное производство в отношении Федины и Зверобой. Кроме того, у Зверобой провели обыски и изъяли несколько единиц оружия.

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