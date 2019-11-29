23.87 / 24.09 26.21 / 26.56
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Суд принял новое решение по аресту Пашинского

13:46 29 ноября 2019 229
Суд
Инф. «ФАКТОВ»

29 ноября Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Ранее ГПУ заявила о трех уголовных производствах, в которых фигурирует Пашинский.

РБК-Украина сообщает, что суд продлил содержание Сергея Пашинского под стражей на 60 суток — об этом просила прокуратура.

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского изъявили готовность взять на поруки народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Величкович, бывший нардеп Андрей Тетерук, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов — всего 10 человек. Но суд решил оставить Пашинского под стражей.

Ранее сообщалось, что Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане: его допрос проводился в режиме видеоконференции — из следственного изолятора. Нардеп рассказал, что ему известно о стрельбе по милиционерам.

Фото: Цензор. НЕТ

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Пенсии

Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер