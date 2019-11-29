Суд принял новое решение по аресту Пашинского

Украина

29 ноября Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Ранее ГПУ заявила о трех уголовных производствах, в которых фигурирует Пашинский.

РБК-Украина сообщает, что суд продлил содержание Сергея Пашинского под стражей на 60 суток — об этом просила прокуратура.

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского изъявили готовность взять на поруки народные депутаты Виктория Сюмар и Николай Величкович, бывший нардеп Андрей Тетерук, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов — всего 10 человек. Но суд решил оставить Пашинского под стражей.

Ранее сообщалось, что Пашинский дал показания по делу о расстрелах на Майдане: его допрос проводился в режиме видеоконференции — из следственного изолятора. Нардеп рассказал, что ему известно о стрельбе по милиционерам.

Фото: Цензор. НЕТ

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