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Украина

В Киеве построят тротуар с подогревом: что это и зачем

14:24 29 ноября 2019 318
Работы в Соломенском районе
Инф. «ФАКТОВ»

В Соломенском районе Киева вскоре откроют первый в столице тротуар с подогревом. Ранее сообщалось, что для систем оттаивания тротуаров могут применять солнечные панели.

Как сообщает УНН, тротуар планируется обустроить системой подогрева, которая будет предотвращать гололед. Вдоль дорожки установят новые бордюры, а также дополнительные столбы освещения и различные элементы ландшафтного дизайна.

Подрядчик уже завершает демонтаж старого покрытия и в ближайшее время начнет работы по укладке асфальта.

«Очень скоро все мы сможем оценить инновационный тротуар, который, уверена, станет примером для дальнейшего его внедрения по городу», — сказала Елена Горпинченко, заместитель главы Соломенской РГА.

Ранее сообщалось, что в Киеве создадут специальные стоянки для такси.

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