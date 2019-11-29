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В Киеве построят тротуар с подогревом: что это и зачем
В Соломенском районе Киева вскоре откроют первый в столице тротуар с подогревом. Ранее сообщалось, что для систем оттаивания тротуаров могут применять солнечные панели.
Как сообщает УНН, тротуар планируется обустроить системой подогрева, которая будет предотвращать гололед. Вдоль дорожки установят новые бордюры, а также дополнительные столбы освещения и различные элементы ландшафтного дизайна.
Подрядчик уже завершает демонтаж старого покрытия и в ближайшее время начнет работы по укладке асфальта.
«Очень скоро все мы сможем оценить инновационный тротуар, который, уверена, станет примером для дальнейшего его внедрения по городу», — сказала Елена Горпинченко, заместитель главы Соломенской РГА.
Ранее сообщалось, что в Киеве создадут специальные стоянки для такси.
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