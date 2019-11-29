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Украина

Смерть украинских альпинистов в Словакии: появились детали и фото с места трагедии

15:27 29 ноября 2019 189
Высокие Татры
Инф. «ФАКТОВ»

Словацкие спасатели обнародовали в социальных сетях фотографии с места гибели двоих украинских альпинистов — инструктора Владимира Михалко и Ирины Скрылевой, которые сорвались с обрыва на горе Ломницкий Штит.

На место чрезвычайного происшествия поднялись две группы спасателей. Они констатировали, что украинские спортсмены получили травмы, несовместимые с жизнью.

Тем временем заместитель директора департамента — начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УНИАН сообщил, что украинские альпинисты были найдены без документов и теперь словацкие правоохранители проводят идентификацию тел погибших. По его словам, украинский консул поддерживает контакт с местной полицией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трагедия в горах Словакии произошла 28 ноября. Во второй половине дня украинские альпинисты связались со словацкими спасателями и сообщили, что двое их коллег сорвались со склона.

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