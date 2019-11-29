Происшествия

Бросились в огонь, не дожидаясь пожарных: в Одессе копы спасли людей из пылающего дома (видео)

В Одессе патрульные полицейских вывели из горящего дома мать с ребенком и женщину, которая замешкалась в квартире, собирая документы. Ранее в Черновицкой области патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста.

Как сообщили в патрульной полиции Одесской области, в ночь на пятницу, 29 ноября, в многоэтажном доме на улице Героев Обороны Одессы начался пожар. Дети, стоявшие во дворе, рассказали правоохранителям, что их мать все еще остается в квартире, где случилось возгорание.

Патрульные, не дожидаясь пожарных, зашли в дом и помогли женщине покинуть горящую квартиру. А потом, услышав крики о помощи, поднялись на пятый этаж, где из квартиры не могли выйти мама с ребенком. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице патрульные сопроводили в больницу автомобиль, в котором находился маленький мальчик, у которого были проблемы с дыханием. Больного ребенка удалось довезти до больницы за четыре минуты.

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