Спасли ребенка, который не дышал: сеть восхитил поступок украинских патрульных (видео)

Украина

В Виннице патрульные сопроводили в больницу автомобиль, в котором находился маленький мальчик, у которого были проблемы с дыханием. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Так, вечером 9 ноября полицейские остановили очередного нарушителя на улице Соборной, который проехал дорожный знак. В этот момент к патрульным подъехал автомобиль, водитель которого попросил полицейских сопроводить его в больницу, потому что в салоне находился ребенок, который не дышит.

Патрульные сразу же сели в машину и начали сопровождать автомобиль в областную детскую клиническую больницу. Всю дорогу полицейские кричали водителям в громкоговоритель, чтобы те предоставляли преимущество в движении, однако не все водители реагировали на это.

Но полицейским удалось сопроводить авто в больницу за 4 минуты и врачи успели оказать мальчику всю необходимую помощь.

«Мы не знаем, в каком сейчас состоянии мальчик, но искренне желаем ему скорейшего выздоровления!» — сообщили в полиции.

Также правоохранители призвали водителей с пониманием относиться к спецтранспорту и предоставлять ему дорогу, когда это крайне необходимо. От этого может завесить чья-то жизнь.

Под видео украинцы оставили множество комментариев с благодарностью.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве патрульные полицейские убедили мужчину не прыгать с 9 этажа и, таким образом, спасли ему жизнь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter