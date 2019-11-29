Деньги

НБУ резко снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта после выходных

Гривня вновь укрепилась — на 2 декабря 2019 года Национальный установил официальный курс 23,97 гривен за доллар США. Это очередной рекордный показатель за последние четыре года. Информацию сообщает НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря: 2397,2276 гривен за 100 долларов (-6,3299 гривен).

Напоминаем, что курс доллара на предыдущий банковский день, 29 ноября, составлял 2403,5575 гривень за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что курс доллара могут взвинтить до 27 гривен — это связано с тем, что из-за сильной гривни несут убытки предприятия-экспортеры, их работники уже устраивают акции протеста. Утверждается, что сегодня вдвое сократился объем выпускаемой на экспорт продукции, и введена неполная неделя, которая предусматривает выплату только части оклада.

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