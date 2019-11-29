23.86 / 24.09 26.20 / 26.55
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

НБУ резко снизил курс доллара: сколько будет стоить валюта после выходных

17:03 29 ноября 2019 35
Доллары и гривни
Инф. «ФАКТОВ»

Гривня вновь укрепилась — на 2 декабря 2019 года Национальный установил официальный курс 23,97 гривен за доллар США. Это очередной рекордный показатель за последние четыре года. Информацию сообщает НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря: 2397,2276 гривен за 100 долларов (-6,3299 гривен).

Напоминаем, что курс доллара на предыдущий банковский день, 29 ноября, составлял 2403,5575 гривень за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что курс доллара могут взвинтить до 27 гривен — это связано с тем, что из-за сильной гривни несут убытки предприятия-экспортеры, их работники уже устраивают акции протеста. Утверждается, что сегодня вдвое сократился объем выпускаемой на экспорт продукции, и введена неполная неделя, которая предусматривает выплату только части оклада.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

Пенсии

Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер