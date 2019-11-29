Украина

Надвигается снегопад: к киевским водителям обратились с просьбой

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в столице ожидается снег. Это увеличивает опасность на дорогах.

Официальный портал Киева сообщает, что парк техники «Киевавтодора» оснащен снегоуборочными машинами. Но столичные власти надеются на ответственность автомобилистов в период ухудшения погодных условий. Водителей призывают, по возможности, отказаться от поездок во время сильных снегопадов и обязательно сменить летнюю резину на зимнюю.

Чтобы не мешать снегоуборочной технике выполнять работу, водителей просят не парковать автомобили вдоль улиц и в запрещенных местах. Если машины будут мешать расчищать дороги от снега, их эвакуируют.

Ранее сообщалось, что водителям дали советы, как подготовить автомобиль к морозной зиме, — это значительно повысит безопасность поездок и продлит срок службы машины.

Фото: espreso.tv

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