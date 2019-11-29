Льва ждут приключения, а Скорпиона — неожиданное происшествие: гороскоп на неделю

Стиль жизни



ОВЕН. От того, насколько упорны вы будете в достижении намеченной цели, будет зависеть и результат. В отношениях с руководством не исключены разногласия, но в результате сумеете все же найти истину. Завистники не смогут застать вас врасплох.

ТЕЛЕЦ. Происходящие события следует анализировать, опираясь на жизненный опыт и логику. Мнение окружающих можно послушать, но это вовсе не значит, что нужно следовать чужим советам. Постарайтесь договориться с теми, от кого зависит ваше материальное благосостояние.

БЛИЗНЕЦЫ. Обладая достаточным запасом энергии и креатива, вполне можете рассчитывать на прекрасный результат. Велика вероятность того, что получите предложение, о котором давно мечтали. Великолепно все складывается также и на личном фронте.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

РАК. Проявляйте активность, но не торопитесь раскрывать все свои планы. Помните о том, что собственное мнение может оказаться ценнее любых советов. Близкие ждут от вас понимания, заботы -- не откажите им в этой маленькой радости.

ЛЕВ. Потребность в новых впечатлениях периодически возникает у каждого человека. Вот и вам захочется в ближайшее время убежать от скуки и однообразия. Не исключены некоторые недоразумения в отношениях с коллегами, но все нестыковки будут легко устранены.

ДЕВА. Для тех, кто занимается бизнесом, наступает достаточно плодотворный период, когда все будет складываться в вашу пользу. Возрастает также творческий потенциал, ценные идеи будут рождаться в вашей голове постоянно.

ВЕСЫ. Намереваясь быть хорошим для всех, вы ставите под удар собственное спокойствие, душевное равновесие и внутреннюю гармонию. Поэтому сделайте необходимые выводы и не забывайте, что главный человек в вашей жизни -- это все-таки вы.

СКОРПИОН. Череда размеренных событий неожиданно может быть прервана каким-то происшествием. После этого может оказаться, что идти проторенной дорогой нецелесообразно. Нужно искать новые пути и направления.

СТРЕЛЕЦ. Такие качества, как выдержка, хладнокровие, готовность к компромиссу необходимы вам, если хотите добиться желаемого. Во всем соблюдайте меру и осторожность. Не забывайте, что ваша открытость может быть использована недоброжелателями.

КОЗЕРОГ. Проявите свои лучшие качества, включая скрытые организаторские способности -- и удача обязательно улыбнется вам. Таким образом сумеете договориться даже с самыми капризными партнерами, уладив все вопросы.

ВОДОЛЕЙ. Вполне вероятно, что вы в настоящее время неправильно оцениваете сложившуюся ситуацию, что влечет за собой не самые лучшие последствия. Прислушайтесь к внутреннему голосу и не идите вразрез с собственными принципами.

РЫБЫ. Если будете учитывать в своих ближайших планах интересы близких, то только выиграете от этого. Не стоит связывать себя какими бы то ни было обещаниями, ведь на деле может оказаться, что дать слово гораздо легче, чем его сдержать.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самых ревнивых знаках зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter