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Украина

Полная ерунда: социолог разгромила идею Дубилета провести электронную перепись населения

20:53 29 ноября 2019 48
бекешкина
Инф. «ФАКТОВ»

Электронная перепись украинцев в том виде, как ее предлагает министр Кабмина Дмитрий Дубилет, — это «полная ерунда». Такое мнение высказала социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Социолог раскритиковала предложение министра сопоставлять в «переписи» информацию от мобильных операторов и из уже существующих госреестров. «Полная ерунда. Это даже социологическим исследованием назвать нельзя», — заявила Бекешкина в комментарии «ГОРДОН».

«Возьмем, к примеру, тех же мобильных операторов. Как они фиксируют место вашего проживания? А про все наши реестры, по которым хотят сопоставлять данные, я даже не знаю, что и сказать. Вы можете быть прописаны в селе, а проживать в городе. И что дальше?» — недоумевает социолог.

Аналогично Бекешкина не верит, что предложенный алгоритм электронной переписи охватит все население Украины. «Наверное, можно посчитать тех, кто зарегистрируется через интернет, но это все равно не обеспечит нужный охват и в итоге ничего не даст», — подчеркнула социолог.

Бекешкина советует не изобретать методики, а изучить опыт других стран. При этом важно помнить, что регулярная перепись населения желательна, но это не обязанность государства.

«Проведение переписи раз в 10 лет — скорее, рекомендация, а не обязанность. В этом вопросе нужно использовать методики, по которым проводились переписи в других странах», — подытожила социолог.

Напомним, сначала перепись населения была запланирована на 2012 год, но с тех пор неоднократно переносилась. В итоге для подсчета был выбран временный промежуток с ноября до декабря 2020 года. Неожиданно министр Кабинета министров в целях экономии предложил провести в 2020 году электронную перепись.

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