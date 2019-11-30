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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде (видео)
В Москве прошел поединок по правилам бокса между российским бойцом смешанного стиля Александр Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.
Продолжительность поединка, который состоялся на «ВТБ Арене», составила 2 минуты 47 секунд.
До этого поединка на счету Емельяненко было 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Кокляева прошедшей бой был дебютным.
Ранее Емельяненко ответил на вопрос, какого плана он будет придерживаться на бой с Кокляевым.
«Выходить и бить до тех пор, пока не упадёт», — сказал он.
При этом боец отметил, что ему не хочется сразу завершать поединок, а есть желание посмотреть, на что способен соперник.
«Вы увидите, что он не может абсолютно ничего. Мышцы большие, 134 кг, но внешние данные — это не показатель», — добавил Емельяненко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе подобный «позор быстрого поражения» испытал однофамилец Александра — боец смешанного стиля 42-летний россиянин Федор Емельяненко. Так, в Инглвуде (США) он уступил 35-летнему американцу Райану Бэйдеру. Развязка в бою наступила очень быстро, едва успели прозвучать гимны США и России. Уже на 22-й секунде американец выбросил джеб, после которого Емельяненко упал. Затем последовал еще один «контрольный выстрел» Бэйдера, и рефери принял решение остановить бой на… 35-й секунде.
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