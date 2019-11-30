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Вейперам здесь не рады: Нью-Йорк запретил все виды электронных сигарет
Городской совет Нью-Йорка 26 ноября поддержал законопроект о запрете электронных сигарет и жидких ароматизированных смесей, от которых во всем мире умирают люди.
Под запрет не попали только «обычные» сигареты с табаком, пишет The New York Times.
″Нью-Йорк наконец решает кризис здравоохранения, который длится годами, в то время как штаты и органы местного самоуправления по всей стране ничего не делают. Мы наконец предпринимаем меры по преодолению юношеского наркотической зависимости, вызванной употреблением электронных сигарет", — приводит издание слова председатель Комитета по вопросам здравоохранения городского совета Марк Левин.
Уточняется, что законопроект был создан с целью преодоления заболевания легких, вследствие которого в США пострадали более 2100 человек, а еще 42 — погибли. В связи с этим администрация Трампа объявила о планах в сентябре запретить все ароматизированные электронные сигареты, однако федеральные чиновники отказались от запрета.
Издание напоминает, что на прошлой неделе аналогичный шаг предпринял штат Массачусетс: там запретили весь ароматизированный табак. Кроме того, в Сан-Франциско провели референдум, после которого были запрещены ароматизированные вейпинговые продукты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США впервые сделали трансплантацию обоих легких юноши из-за болезни, вызванной вейпингом. Собственные легкие юноши были настолько сильно повреждены в результате курения электронных сигарет, что вопрос буквально стоял о его жизни и смерти.
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