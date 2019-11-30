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Происшествия

Lexus и Golf не поделили дорогу – широкую Большую Окружную (эксклюзивные фото)

3:45 30 ноября 2019 20
ДТП на Большой Окружной
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на субботу, 30 ноября, на Большой Окружной дороге в Киеве столкнулись Volkswagen Golf и Lexus RX 350.

Случилось это на развороте недалеко от улицы Курбаса, передает наш корреспондент с места происшествия.

Предварительно известно что оба автомобиля двигались в сторону Жулянского моста.

Водитель Golf вознамерился развернуться и начал маневр.

Судя по повреждениям, он не смог почему-то занять крайний левый ряд, как того требуют правила движения, разметка и соответствующий дорожный знак на этом месте.

Мог ли водитель «Лексуса» избежать столкновения, а также кто из участников ДТП и в какой степени виновен в случившемся, будут выяснять правоохранители.

После удара обе машины оказались далеко друг от друга на зеленой зоне.

Водитель Лексуса «был госпитализирован».

Начато расследование

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 29 ноября, на автодороге Киев-Чоп в районе села Подлужье Ровенской области произошло ДТП, в котором один человек погиб, еще один был травмирован.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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