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Lexus и Golf не поделили дорогу – широкую Большую Окружную (эксклюзивные фото)
В ночь на субботу, 30 ноября, на Большой Окружной дороге в Киеве столкнулись Volkswagen Golf и Lexus RX 350.
Случилось это на развороте недалеко от улицы Курбаса, передает наш корреспондент с места происшествия.
Предварительно известно что оба автомобиля двигались в сторону Жулянского моста.
Водитель Golf вознамерился развернуться и начал маневр.
Судя по повреждениям, он не смог почему-то занять крайний левый ряд, как того требуют правила движения, разметка и соответствующий дорожный знак на этом месте.
Мог ли водитель «Лексуса» избежать столкновения, а также кто из участников ДТП и в какой степени виновен в случившемся, будут выяснять правоохранители.
После удара обе машины оказались далеко друг от друга на зеленой зоне.
Водитель Лексуса «был госпитализирован».
Начато расследование
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 29 ноября, на автодороге Киев-Чоп в районе села Подлужье Ровенской области произошло ДТП, в котором один человек погиб, еще один был травмирован.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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