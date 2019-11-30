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"Братская могила в центре Парижа": во Франции разгорелся скандал с центром хранения тел доноров
Во Франции, где собаки недавно загрызли в лесу 27-летнюю женщину, разгорелся новый скандал: администрация столичного университета Париж-Декарт была вынуждена закрыть свой центр, в котором хранились тела доноров, пожертвовавших их для науки.
Об этом пишет британская The Sun.
Согласно сообщениям, тысячи тел хранились в антисанитарных условиях и фактически были оставлены для гниения.
Власти начали расследование этого дела после публикации в издании l’express.
Именно ее журналисты назвали помещение центра «братской могилой в сердце Парижа».
В своем расследовании газетчики узнали, что тела доноров хранились в антисанитарных условиях на протяжении более 10 лет. Кроме того, тела или части тел продавались частным компаниям — например, для проведения тестов безопасности автомобилей.
В частности, по информации l’express, тела можно было купить за 900 евро, а конечности — за 400 евро.
Также иногда тела просто складывали друг на друга «без всякого достоинства», пишет газета.
Журналисты говорят, что они имели возможность ознакомиться с фото, которые снимались в помещении заведения с 2016 года.
Ввиду выявленных фактов руководство университета было вынуждено извиниться перед родственниками доноров тел и признать, что практика их донорского центра не отвечала «общественным требованиям уважения достоинства».
В настоящее время центр временно закрыли — до тех пор, пока министерство образования Франции не проведет его инспекцию.
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