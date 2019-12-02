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Кто украл сосиску и идеальный камуфляж: владельцы котов поделились смешными фото питомцев
Издание Bored Panda опубликовало подборку смешных фотографий котов и кошек, сделанных любителями этих животных и опубликованных в приложении Snapchat. Так, например, на одном из фото изображен кот, который наблюдает за окрестностями через дыру в жалюзи. Хозяин кота написал, что только теперь понял для чего кот проделал эту дырку.
На других снимках кошки проявляют недюжинные способности к камуфляжу. Так, одна из них очень удачно «притворилась чайником».
Другие — затаились в кухонной раковине и в сумке для покупок. «Я — сама темнота. Они никогда меня здесь не найдут», «Я вглядываюсь в бездну, а бездна вглядывается в меня», — подписаны эти фотографии.
На этом снимке сам кот отсутствует. Зато имеется отпечаток его лапы на сковородке. «Интересно, что произошло с сосиской?», — гласит заголовок: хвостатый воришка выдал себя с головой.
Еще один четвероногий злоумышленник также не присутствует в кадре, но видна его лапа, которой он не очень успешно пытается украсть лакомство. «Каждый задавался вопросом — для чего нужны эти отверстия в коробке для пиццы», — пишет автор фото.
Еще одна крайне возмущенная пользовательница опубликовала фото под названием: «Это мой кот… Это не мой дом». Оказалось, что сердобольная женщина долгое время подкармливала «несчастного котика», которого считала бездомным. До тех пор, пока не увидела его в окне соседского дома. Оказалось, хитрый зверь «подрабатывал», попрошайничая на улицах и облагая «данью» близлежащие дома.
«Я говорил Отису держаться подальше от пчелы, но он меня не послушал. Теперь выглядит, как член семейки Кардашьян», — подписан еще один снимок, на котором у кота неимоверно распухшие губы.
«Неужели наука продвинулась так далеко?» — подписано фото «гибрида» коровы с кошкой, удачно выглянувшей из-за телевизора.
«Подушка моей собаки пару дней назад упала на крышу. Теперь у нее новый владелец», — написано в пояснении к этому фото.
На еще одной фотографии коты расселись на верхушках деревьев, как вороны. «Я бы объяснил это, если бы мог…», — кратко подписал эту загадочную картинку пользователь Snapchat.
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