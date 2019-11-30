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Пункты пропуска на Донбассе с 1 декабря перейдут на новый график работы: что важно знать
На линии разграничения на Донбассе с 1 декабря все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) переходят на новый график работы. Временной промежуток, отведенный на проверку граждан и транспортных средств, сократится. Командование Объединенных сил просит учитывать новый график при поездках через линию разграничения.
С начала зимнего периода все КПВВ будут функционировать с 08.00 до 17.00, вне зависимости от дня недели. Такой график останется в силе ориентировочно на все зимние месяцы.
Статистика КПВВ свидетельствует, что за осенний период линию разграничения на Донбассе пересекли более 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств. За сутки пассажиропоток составляет около 40 тыс. человек, дополнительно через КПВВ проезжают 4−5 тыс. автомобилей.
Напомним, ранее было принято решение об упрощении процедуры пересечения линии разграничения на Донбассе. С 28 ноября дети до 14 лет могут пересекать линию разграничения с ОРДЛО не только по загранпаспорту — достаточно будет свидетельства о рождении.
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