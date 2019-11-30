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Мир

Взбесившиеся дельфины едва не убили девочку, плававшую с ними в дельфинарии (фото)

14:43 30 ноября 2019 697
Лекси с дельфином
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

10-летняя британка Лекси Йео плавала с двумя дельфинами в дельфинарии Dolphin Discovery мексиканского курорта Канкун. Плавание с этими морскими обитателями входило в стоимость тура, который за девять тысяч долларов приобрела семья школьницы.

Внезапно животные атаковали ребенка. Как сообщает издание The Sun, игнорируя команды своих тренеров, они таранили и кусали кричавшую Лекси, а потом попытались затянуть ее под воду. Девочка спаслась только благодаря тому, что крепко ухватилась за доску для серфинга. В конце концов одному из инструкторов удалось схватить окровавленную Лекси и вытащить ее из воды. На теле ребенка остались раны и синяки. Кроме того, с маленькой британкой случилась истерика.

«Это было ужасающе. Я думала, что она погибнет», — говорит мать ребенка Лора.

Женщина возмущена тем, что дельфины, атаковавшие ее дочь, продолжают плавать с туристами.

Атаки дельфинов на людей — крайне редки. До сих пор был известен только один случай, когда дельфин афалина убил человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США сиделку растерзали дикие кабаны, напавшие на нее возле дома ее пожилых подопечных.

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