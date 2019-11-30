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Это еще цветочки: офицер ВСУ обнародовал секретные документы боевиков "ЛНР"
Офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») обнародовал секретные материалы террористической организации «ДНР». Документы он опубликовал в Telegram.
«Просили интереснее документы? Ловите! „Секретно“ — доклад, задачи, исполнители. Спасибо усилиям неравнодушных людей. К пониманию, свежачок ПОКА выкладывать не буду. Огромнейший привет „МГБ ДНР“ (читать как ФСБ). Всё под контролем! Это цветочки, дальше будут ягодки», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», за прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. По информации украинской разведки, 10 оккупантов было ликвидировано, еще 15 человек — санитарные потери врага.
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