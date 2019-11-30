23.85 / 24.08 26.17 / 26.54
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Это еще цветочки: офицер ВСУ обнародовал секретные документы боевиков "ЛНР"

15:00 30 ноября 2019 716
Террористы ЛНР
Инф. «ФАКТОВ»

Офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») обнародовал секретные материалы террористической организации «ДНР». Документы он опубликовал в Telegram.

«Просили интереснее документы? Ловите! „Секретно“ — доклад, задачи, исполнители. Спасибо усилиям неравнодушных людей. К пониманию, свежачок ПОКА выкладывать не буду. Огромнейший привет „МГБ ДНР“ (читать как ФСБ). Всё под контролем! Это цветочки, дальше будут ягодки», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», за прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. По информации украинской разведки, 10 оккупантов было ликвидировано, еще 15 человек — санитарные потери врага.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер