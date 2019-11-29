23.87 / 24.09 26.21 / 26.56
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинские военные рассказали о свежих потерях боевиков на Донбассе

12:46 29 ноября 2019 142
боевики
Инф. «ФАКТОВ»

За прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек.

По информации украинской разведки, 10 оккупантов было ликвидировано, еще 15 человек — санитарные потери врага.

В штабе отметили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы для их жизни и здоровью, а также при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Напомним, с 16 по 22 ноября 2019, потери вооруженных формирований РФ составили 19 человек. 9 оккупантов были ликвидированы, еще 10 человек получили ранения и травмы. Кроме того, на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один беспилотник.

В период 8 — 15 ноября на Донбассе уничтожили 12 оккупантов, 16 считаются «санитарными потерями».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Пенсии

Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер