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Украинские военные рассказали о свежих потерях боевиков на Донбассе
За прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек.
По информации украинской разведки, 10 оккупантов было ликвидировано, еще 15 человек — санитарные потери врага.
В штабе отметили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы для их жизни и здоровью, а также при попытках захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.
Напомним, с 16 по 22 ноября 2019, потери вооруженных формирований РФ составили 19 человек. 9 оккупантов были ликвидированы, еще 10 человек получили ранения и травмы. Кроме того, на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один беспилотник.
В период 8 — 15 ноября на Донбассе уничтожили 12 оккупантов, 16 считаются «санитарными потерями».
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