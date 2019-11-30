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Ждет предложения Михалкова: Алла Пугачева рассказала о своей мечте
Алла Пугачева удивила своих фанатов заявлением о намерении сменить амплуа. В эфире программы «Время» певица заявила, режиссер Никита Михалков давно обещал снять фильм с ее участием, дав роль комической старухи. Напомним, ранее Алла выразила сомнение в том, что доживет до совершеннолетия своих детей.
При этом она посетовала, что режиссер не спешит выполнять свое обещание.
«Он говорит: «Так ты сначала стань старухой, а потом мы с тобой поговорим», — рассказала певица.
Тем не менее Пугачева рассказала, что не сдается в стремлении реализовать свою мечту и даже готова сама выступить режиссером фильма.
«Я бы хотела сыграть в хорошей комедии, где показан мой путь с детства до старости… Это единственное, на что я нацелена», — призналась она.
Напомним, ранее фанов певицы переполошило ее фото, якобы сделанное в 46-летнем возрасте.
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