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Шоу-бизнес

Ждет предложения Михалкова: Алла Пугачева рассказала о своей мечте

17:39 30 ноября 2019 546
Ждет предложения Михалкова: Алла Пугачева рассказала о своей мечте
Инф. «ФАКТОВ»

Алла Пугачева удивила своих фанатов заявлением о намерении сменить амплуа. В эфире программы «Время» певица заявила, режиссер Никита Михалков давно обещал снять фильм с ее участием, дав роль комической старухи. Напомним, ранее Алла выразила сомнение в том, что доживет до совершеннолетия своих детей.

При этом она посетовала, что режиссер не спешит выполнять свое обещание.

«Он говорит: «Так ты сначала стань старухой, а потом мы с тобой поговорим», — рассказала певица.

Тем не менее Пугачева рассказала, что не сдается в стремлении реализовать свою мечту и даже готова сама выступить режиссером фильма.

«Я бы хотела сыграть в хорошей комедии, где показан мой путь с детства до старости… Это единственное, на что я нацелена», — призналась она.

Напомним, ранее фанов певицы переполошило ее фото, якобы сделанное в 46-летнем возрасте.

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