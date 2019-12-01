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Форвард «Барселоны» пропустит из-за травмы около трех месяцев
Повреждение нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, полученное в поединке Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссией», оказалось достаточно серьезным.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, у француза диагностирован разрыв двухглавой мышцы бедра. Соответственно, без футбола игрок будет оставаться около 10 недель и сможет вернуться на поле не раньше февраля будущего года.
Отметим, что это уже не первая травма в нынешнем году для французского футболиста. В самом начале сезона Усман травмировал подколенное сухожилие и вынужден был пропустить чуть более месяца.
Таким образом, Дембеле не поможет своей команде в ключевых матчах примеры — против «Атлетико» (1 декабря) и «Реала» (18 декабря). В стане каталонского клуба рассчитывают, что форвард вернется к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится в середине февраля.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «АТЛЕТИКО» — «БАРСЕЛОНА»
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