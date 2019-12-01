Шоу-бизнес

Во Львове отменили концерт "Время и Стекло": в чем причина

Во Львове отменили концерт популярной группы «Время и Стекло», недавно выпустившей провокационный клип ЛОХ, который был запланирован в клубе «Малевич» 5 декабря.

Об этом сообщает РБК.Украина, ссылаясь на общественного активиста Антона Петровского. Он назвал причины отмены концерта. Говорит, что львовские активисты неоднократно обращались к организаторам концерта с просьбой. Они требовали, чтобы артисты записали видеоролик, в котором бы признали Россию — страной-агрессором, а Крым — украинским.

Как утверждает Петровский, участники группы не отреагировали на требование. Организаторы решили отменить концерт, чтобы избежать провокаций.

«Время и стекло», согласно с нашими договоренностями, отказались записать такое видео. Для того, чтобы во Львове не было массового возмущения, организаторы решили отменить концерт", — говорит Петровский.

У «Время и Стекло» подтвердили отмену концерта во Львове «по не зависимым от артистов и организаторов причинам».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Время и Стекло» стала триумфатором премии «M1 Music Awards. П'ять» — Надя Дорофеева и Позитив снова названы «Группой года». В целом, ребята получили три награды.

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