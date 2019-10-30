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Надя Дорофеева завела сеть непристойным жестом (видео)
Известная украинская певица Надя Дорофеева, рассказавшая ранее об отношениях с Позитовом, завела сеть непристойным жестом. Она опубликовала в Instagram провокационный снимок, которым сообщила о премьере клипа «ЛОХ» группы «Время и Стекло».
«L O X Ссылка на клип в описании профиля и stories», — написала Дорофеева.
Новая работа получилась смелой, откровенной и провокационной. Надя предстала в сексуальных образах и соблазняла откровенными танцами.
Поклонники пришли в восторг от новой работы. «А почему рили с водилой не целовалась?», «Это типа секс. Вход вот здесь. Беру страпон, я согласна», «Пошленько, но офигенно», «Горячо», «Надь ну это уже слишком», «Наконец то вышел новый суперский клип!», «Секс машина», «Уже тысячу раз пересмотрела клип, бобмезно!», «Ммм, дерзкая», «Офигенно, понравился, очень, прям вау», — пишут они в комментариях.
Напомним, ранее свой новый клип представила Настя Каменских/NK Elefante. За два дня он набрал более 4 млн просмотров на YouTube.
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