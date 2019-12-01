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Романтичное предложение на острове Пасхи: Виктория Киосе объявила о помолвке (фото)
Известная телеведущая и директор национального конкурса «Мисс Украина» Виктория Киосе, впечатлившая ранее своими формами в купальнике, объявила о помолвке. Она опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором похвасталась кольцом на безымянном пальце, и сообщила, что приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного.
Романтическое признание произошло на острове Пасхи в Тихом океане. Виктория поделилась впечатляющими фото с красочного места.
«Я сказала — да! Дождаться предложения — это:1.Прилететь на „край света“. 2. Нарядиться, якобы для фотосессии, в дурацкий костюм местного героя „Человека-Птицы“. 3. Стоять на обрыве над океаном и делать вид, что не боишься, потому что тебя снимают дрон и 2 Gopro. 4. Охренеть от эмоций и рыдать», — написала Виктория.
Имя своего избранника Киосе не называет.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Маргарита Паша рассказала о подготовке к конкурсу «Мисс мира», за корону которого она сейчас борется в Лондоне.
Также Анастасия Суббота отправилась на конкурс «Мисс Вселенная» в США.
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