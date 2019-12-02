Мир

Снижает риск смерти: назван напиток, который защищает мозг от старения, а печень от цирроза

Международная команда ученых из Европы, Бразилии и США решила положить конец дискуссиям о пользе или вреде кофе, и провела серию экспериментов с кофеином на животных. В результате исследователи пришли к заключению, что кофеин способствует защите мозга от характерных возрастных проблем, связанных с нейродегенерацией.

Об этом пишет портал Food.news.

В частности, опыты на мышах показали, что кофеин блокирует рецептор А2А, провоцирующий возрастное ухудшение работы мозга, вызывающий проблемы с памятью и увеличение гормонов стресса.

«Аденозиновый А2А-рецептор является мишенью для кофеина. В моделях на животных кофеин блокировал данные рецепторы и устранял недостатки памяти и стресса, возвращая мозг крыс к нормальной работе», — говорится в отчете ученых об исследовании.

Кроме того, в публикации сообщается, что кофеин не только способен приостанавливать старение мозга. Привычка ежедневно пить кофе также очень полезна для поддержания здоровых функций печени и желчного пузыря. Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.

Также, согласно имеющимся данным, употребление трех чашек кофе в день снижает риск смерти, который ассоциирован с болезнями кровообращения и пищеварения. Помимо этого, привычка пить кофе без сливок и сахара улучшает механизмы контроля уровня глюкозы в крови и предотвращает эпизоды ее резкого повышения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исследователи из Дании пришли к выводу, что любители кофе лучше защищены от появления камней в желчном пузыре, особенно пьющие его в больших количествах. «Употребление кофе в большом количестве помогает снизить риск развития камней в желчном пузыре», — сделали вывод исследователи. При проведении экспериментов специалистами были проанализированы данные 104 493 человек.

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