Сигнал Зеленскому: выпад Авакова в адрес Володина вызвал бурное обсуждение в сети

Украина

Реакция главы МВД Арсена Авакова на скандальное заявление спикера российской Госдумы Вячеслава Володина, который угрожал Украине «отделением нескольких областей», стала предметом обсуждения в соцсетях.

Журналист Антон Швец пишет в Facebook, что это плохой сигнал для президента Зеленского.

«Арсен Борисович с сильными не воюет, он с ними договаривается. Но Владимир Александрович, вас предупреждали, что как только вы зашатаетесь, так вам тут же в загривок Арсен Борисыч вцепится. Чисто на рефлексе», — предупреждает Швец, прогнозируя распад монобольшинства в парламенте и сложности Зеленского с пониманием в Кабмине.

Корреспондент «Обозревателя» Игорь Соловей считает, что выпад Авакова в сторону РФ, который раньше делал только намеки, — это «мощный предупредительный залп в сторону Банковой перед встречей Зеленского с Путиным».

Соловей называет пост главы МВД прямым предупреждением: президент останется без поддержки, если пойдет на сдачу украинских интересов.

Точно также оценил пост Авакова и политолог Михаил Басараб, отметив, что СМИ растиражировали только якобы предупреждение украинского министра российскому спикеру.

По словам Басараба, на самом деле заявление Авакова адресовано той части нынешней украинской власти, кто за «всепрощение», «дешевый газ» и «один народ».



Басараб считает. что это «однозначное предупреждение». И учитывая сильное влияние МВД на сегодняшнюю украинскую реальность, это серьезный сигнал.

Напомним, высказывание спикера Госдумы РФ Володина с юмором прокомментировал вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что Киев готов принять в состав Украины пару областей РФ, чтобы «восстановить историческую справедливость», а также для внедрения «демократического управления и европейских стандартов жизни».

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