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"Готовы принять в состав Украины пару областей России": вице-премьер Кулеба потроллил спикера Госдумы РФ Володина
Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба с юмором ответил председателю российской Госдумы Вячеславу Володину на угрозу «отделения от Украины нескольких областей».
На своей странице в Facebook Кулеба написал, что «никто никуда не выйдет».
«Будут только возвращаться оккупированы Россией территории. Ну и мы готовы принять в состав Украины пару областей РФ. Исключительно ради восстановления исторической справедливости и демократического управления, внедрение европейских стандартов жизни», — с сарказмом уточнил чиновник.
Ранее на скандальное высказывание Володина отреагировал министр МВД Арсен Аваков, который призвал Володина «говорить чаще», так как «это помогает украинцам лучше понимать истинные устремления „русского мира“».
Напомним, весной 2014 года в Кремле планировали захватить девять областей Украины и создать так называемую Новороссию. По мнению многих экспертов, позже Путин отказался от прямого вторжения в нашу страну, имея другой хитрый план для Украины.
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