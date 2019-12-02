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Путин мог погибнуть: с самолетом президента РФ произошло ЧП
В Киргизии из-за сильного тумана произошло ЧП с самолетом президента России Владимира Путина. Напомним, 20 ноября, в Харькове сломался самолет президента Украины Владимира Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Бишкек 28 ноября на саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В столице Киргизии в это время был сильный туман и погода менялась каждые 10 минут.
Пилоту пришлось сажать борт № 1 практически на ощупь.
Как сообщают российские СМИ, огромный президентский Ил-96 был с трудом различим на взлетно-посадочной полосе, а большинство гражданских рейсов в это время перенаправляли в другие аэропорты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за непогоды в последние несколько дней в украинских аэропортах отменяли или откладывали авиарейсы. Кроме того, в условиях плотного тумана несколько самолетов попадали в нештатные и опасные ситуации.
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