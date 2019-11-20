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Зеленский не смог вылететь из Харькова из-за поломки президентского самолета, — СМИ
В среду, 20 ноября, в Харькове сломался самолет президента Украины Владимира Зеленского, который должен был вечером вылететь в Николаев и Очаков.
Как сообщает Depo.Харьков, сегодня президент находился в Харьковской области «транзитом», направляясь из Станицы Луганской.
В Харькове из-за неисправности борт № 1 не смог взлететь — у президентского АН отказал двигатель. Неисправность обнаружили до взлета.
Глава государства около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло.
После ожидания Зеленскому предложили военный борт. При этом глава государства отказался лететь военным самолетом, опасаясь за свою безопасность.
В связи с инцидентом, для полета в Николаевскую область из Киева президенту выслали Airbus.
По словам информированного источника, подобное случилось впервые за последние около 20 лет.
Напомним, в Очакове, куда сегодня вернулись украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», ожидали президента Зеленского еще с 7 часов вечера. В порт прибыло много представителей СМИ. Не обошлось без ЧП — журналистка «ТРК Украина» упала в ров и сломала ногу.
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