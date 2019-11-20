24.09 / 24.32 26.55 / 26.93
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Зеленский не смог вылететь из Харькова из-за поломки президентского самолета, — СМИ

21:59 20 ноября 2019 170
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 20 ноября, в Харькове сломался самолет президента Украины Владимира Зеленского, который должен был вечером вылететь в Николаев и Очаков.

Как сообщает Depo.Харьков, сегодня президент находился в Харьковской области «транзитом», направляясь из Станицы Луганской.

В Харькове из-за неисправности борт № 1 не смог взлететь — у президентского АН отказал двигатель. Неисправность обнаружили до взлета.

Глава государства около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло.

После ожидания Зеленскому предложили военный борт. При этом глава государства отказался лететь военным самолетом, опасаясь за свою безопасность.

В связи с инцидентом, для полета в Николаевскую область из Киева президенту выслали Airbus.

По словам информированного источника, подобное случилось впервые за последние около 20 лет.

Напомним, в Очакове, куда сегодня вернулись украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», ожидали президента Зеленского еще с 7 часов вечера. В порт прибыло много представителей СМИ. Не обошлось без ЧП — журналистка «ТРК Украина» упала в ров и сломала ногу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Грета Тунберг

Путешественница во времени: Грету Тунберг нашли на фото 120-летней давности

Никита Пресняков с женой Аленой

Внук Пугачевой бросился с небоскреба (видео)

Виторган Собчак

«Получше катафалка»: Виторган постебался над свадьбой Собчак

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер