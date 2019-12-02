Не согласен с минскими договоренностями: Зеленский сделал новое заявление о выборах на Донбассе

Украина

Перед поездкой в Париж, где 9 декабря должен состояться саммит стран-участниц «нормандского формата», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласен с тем, как вопрос возвращения контроля над границей с Россией «был решен в Минске».

«Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей», — цитирует агентство «Интерфакс-Украина» интервью Зеленского западным СМИ — Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza. По словам президента, вопрос о границе будет «самым сложным из всех, если мы когда-нибудь придем к его обсуждению».

Что же касается выборов в ОРДЛО, то, по его словам, они могут проходить только по украинскому законодательству. «Украинский закон исключает присутствие людей с оружием. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там», — заявил Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер утверждала, что реализация так называемой «формулы Штайнмайера относительно местных выборов в ОРДЛО возможна только после выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод из Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии столкновения, обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter