"Откуда такие замашки": вдоль маршрута движения Зеленского выстраивают нагцвардейцев (фото)

Украина

Вдоль трассы, по которой ездит кортеж президента Украины Владимира Зеленского, размещают бойцов Национальной гвардии.

Об этом в социальных сетях пишет бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который живет за городом недалеко от Зеленского.

«Когда он за городом, то едем мы в Киев той же дорогой. Я несколько раз промолчал, но сегодня не удержусь. Неоднократно наблюдал картину размещения бойцов Нацгвардии вдоль маршрута президентского кортежа. Этим зрелищем наслаждаются все села и водители, которые пользуются этой дорогой, до Новообуховской трассы», — пишет экс-министр на своей страничке в соцсетях.

Отметив, что выстроенные цепью военнослужащие вряд ли способны предотвратить гипотетический терракт, Владимир Омелян задает риторические вопросы: «Кто посоветовал президенту это делать? И какие ассоциации возникают у него, когда он смотрит на замерзших солдат через окно своего бронированного «Мерседес-Ровера».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Эстонию Владимир Зеленский получил от эстонского лидера Керсти Кальюлайд символичный подарок — велосипед.

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