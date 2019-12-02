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Украина

"Откуда такие замашки": вдоль маршрута движения Зеленского выстраивают нагцвардейцев (фото)

11:25 2 декабря 2019 789
Нацгвардейцы на дороге
Инф. «ФАКТОВ»

Вдоль трассы, по которой ездит кортеж президента Украины Владимира Зеленского, размещают бойцов Национальной гвардии.

Об этом в социальных сетях пишет бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, который живет за городом недалеко от Зеленского.

«Когда он за городом, то едем мы в Киев той же дорогой. Я несколько раз промолчал, но сегодня не удержусь. Неоднократно наблюдал картину размещения бойцов Нацгвардии вдоль маршрута президентского кортежа. Этим зрелищем наслаждаются все села и водители, которые пользуются этой дорогой, до Новообуховской трассы», — пишет экс-министр на своей страничке в соцсетях.

Отметив, что выстроенные цепью военнослужащие вряд ли способны предотвратить гипотетический терракт, Владимир Омелян задает риторические вопросы: «Кто посоветовал президенту это делать? И какие ассоциации возникают у него, когда он смотрит на замерзших солдат через окно своего бронированного «Мерседес-Ровера».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Эстонию Владимир Зеленский получил от эстонского лидера Керсти Кальюлайд символичный подарок — велосипед.

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