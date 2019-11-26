Тонкий намек: Зеленскому сделали интересный подарок в Эстонии (фото)

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Эстонию получил от своей эстонской коллеги Керсти Кальюлайд символичный подарок — велосипед. Напомним, что именно на велосипеде ездил на работу персонаж Зеленского — Голобородько в фильме «Слуга народа».

Фото нового транспорта Зеленского опубликовано на официальном сайте президента Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед парламентскими выборами в президентской партии «Слуга народа» придумали логотип, на котором изображен силуэт человека, едущего на велосипеде с булавой в руке.

В то же время сам президент Украины ездить на работу в сопровождении огромного кортежа. Недавно, во время поездки в Житомирскую область, машину Владимира Зеленского сопровождали около 30 авто.

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